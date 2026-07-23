El clásico programa Encuentros cercanos regresa a las pantallas de Canal 13

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El espacio de conversación y análisis de los reality shows vuelve este viernes con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant.

Este viernes por la noche será de grandes novedades en el 13, ya que además de la emisión de “¡Qué dice Chile! Prime”, el canal reestrenará el clásico espacio de conversación “Encuentros cercanos”. El programa, que nació en 2003 junto a los primeros reality shows de la estación como “Protagonistas de la fama”, regresa para centrarse en todo lo que ocurre en el encierro de “Vecinos al límite”.

El espacio, que se emitirá cada viernes pasada la medianoche, contará con la conducción rotativa de Sergio Lagos y Karla Constant. Sobre este retorno, Sergio Lagos señala que “me parece fantástico, extraordinario, singular y atractivo que vuelva este programa, porque tenemos una historia que se está desarrollando en ‘Vecinos al límite’ y cualquier instancia en la que tengamos la posibilidad de conversar, darle vueltas, encontrar otros ángulos, pensar lo que va ocurriendo con los personajes que ya han salido y descubrir lo que ellos opinan acerca de lo que estamos viendo en el barrio, siempre es importante”.

El programa contará con invitados en todos sus episodios, destacando la presencia de figuras que han sido eliminadas del reality, con el fin de conocer su presente y sus impresiones sobre quienes permanecen en el encierro de Calera de Tango. Respecto a la vigencia del formato, Lagos enfatiza que “yo creo que las buenas ideas se conservan. Hoy día sostenemos este ánimo de conversar, de saber y de analizar desde distintos puntos de vista esta obra que estamos construyendo y que se llama ‘Vecinos al límite’”.

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