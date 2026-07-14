14/07/2026
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El contratenor Jakub Orliński regresa a Chile con un concierto exclusivo en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

El destacado contratenor polaco se presentará el próximo 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar junto a la prestigiosa orquesta Il Pomo d’oro.

El contratenor Jakub Orliński junto a los músicos de la orquesta Il Pomo d'oro.

El reconocido contratenor Jakub Orliński vuelve a nuestro país para presentar su gira “Beyond with Il Pomo d’Oro”, un espectáculo que promete cautivar a los amantes de la música clásica. La cita está programada para el 18 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar, bajo la producción de la Fundación Museo de la Moda.

Retrato artístico del contratenor Jakub Orliński.

Orliński, quien se ha consolidado como una de las figuras más vibrantes y carismáticas del panorama lírico internacional, llegará acompañado por la orquesta de cámara Il Pomo d’oro. Fundada en 2012, esta agrupación es reconocida mundialmente por su interpretación auténtica y dinámica de obras barrocas y clásicas, contando con especialistas de primer nivel en la práctica de la interpretación histórica.

La trayectoria del artista polaco incluye hitos como el premio Opus Klassik por su grabación “Anima Sacra” y una viralizada interpretación de Vivaldi en el Festival de Aix-en-Provence, que supera los cuatro millones de reproducciones. Con una formación académica que incluye la Universidad de Música “F. Chopin” de Varsovia y la Juilliard School de Nueva York, Jakub Orliński ha logrado acercar el repertorio barroco a las nuevas generaciones gracias a su etérea voz y su particular estilo.

Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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