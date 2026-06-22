El día más frío en Limache: Alcalde y Seremi de Desarrollo Social refuerzan llamado a utilizar el albergue abierto 24/7

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Ante el registro de temperaturas bajo cero, las autoridades destacaron el funcionamiento del dispositivo ubicado en la ex Escuela Limachito, el cual mantiene cupos disponibles y entrega atención integral.

Por las bajas temperaturas que afectan a Limache, el alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, y el Seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda visitaron el albergue ubicado en la ex Escuela Limachito que tiene cupos disponibles para quienes requieran protección frente a las condiciones climáticas extremas. La mínima de hoy en Limache fue de -0,6 grados.

El albergue funciona gracias a financiamiento municipal y al aporte del MIDESO y atenderá de forma permanente hasta el mes de agosto con alojamiento, tres comidas diarias, servicios de higiene, atención de salud y acompañamiento profesional. Las autoridades compartieron con usuarios que habitan en el espacio desde la primera semana de junio.

El alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, valoró el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social y destacó que el objetivo del programa va más allá de la asistencia inmediata: “estamos teniendo récords de bajas temperaturas en la comuna. Por lo tanto, contar con un dispositivo como el que funciona en Limachito no sólo nos permite cobijar personas, sino también intervenir socialmente para que puedan salir de la situación de calle. Queremos avanzar hacia un trabajo que no se limite a lo asistencial, sino que entregue herramientas concretas para generar nuevas oportunidades y una vida mejor”.

Además, los usuarios cuentan con controles de salud realizados por un Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), intervenciones sociales, apoyo psicosocial y operativos complementarios como peluquería, podología y actividades culturales.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó la calidad de las instalaciones y realizó un llamado a utilizar este espacio de apoyo: “hoy estuvimos haciendo una visita al albergue de Limache junto al alcalde Luciano Valenzuela. Pudimos constatar que el recinto está funcionando muy bien. Actualmente hay 11 personas utilizando el dispositivo y todavía existen cupos disponibles. Este albergue contempla 20 cupos y funcionará durante 110 días. Conversamos con los usuarios, quienes se sienten muy conformes, acompañados y con esperanza de poder superar su situación de calle”.

El 2024, 120 personas habitaron en el albergue municipal y 5 de ellas lograron superar situaciones de vulnerabilidad gracias a procesos de ahorro y acceso a subsidios guiados por el equipo social municipal. Además, los beneficiarios accedieron a programas de alfabetización, salud dental e intermediación laboral, fortaleciendo sus oportunidades de integración social.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a informar sobre personas que requieran apoyo especialmente ante las bajas temperaturas que continuarán afectando a la comuna durante las próximas jornadas. Los números a los que se puede notificar la necesidad de ayuda para una persona en situación de calle son el 1459 de Seguridad Municipal y el 800 104777 opción (Fono Calle).

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.