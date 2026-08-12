El emotivo reencuentro de Camila Nash y Julio César Rodríguez en ¿Volverías con tu ex? 2

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La participante del reality de Mega recordó su compleja historia familiar y la reconstrucción del vínculo con su padre, en un momento que conmovió al animador.

Esta noche, el programa “¿Volverías con tu ex? 2” emitirá un capítulo de alto impacto. Además de continuar con la polémica sobre el supuesto “amarre” de Faloon a Rai, el espacio contará con una emotiva actividad que invitará a los participantes a recordar sus tiempos de infancia.

Durante la dinámica, Camila Nash fue consultada por la animadora Tonka Tomicic sobre su pasado, instancia en la que se refirió a la complicada relación que mantuvo con su padre. “Yo estaba muy resentida, enojada con él, me cambié el apellido, me expuse en farándula con él y yo lo odiaba. Hasta que Pedro Engel una vez me llamó y me dijo ‘Cami, la estás cag…, es tu papá’. Le dije que no me importa, pero años después lo llamé y le dije ‘sí, me importa, ayúdame’, y comenzamos a hacer terapia”, relató la participante.

Nash destacó el presente que vive junto a su progenitor: “Hoy mi papá es mi partner, mi sostén, mi mejor amigo, tenemos una relación increíble pero que no tiene más de 10 años, no uso el apellido de mi papá. Me siento súper orgullosa de haber cocreado esa relación”.

El animador Julio César Rodríguez, quien conoce de cerca la historia, intervino para compartir una anécdota sobre los primeros acercamientos entre ambos: “Perdón, he querido hablar poco porque conozco harto esta historia. Era súper chistoso porque a veces decían hasta lo mismo al mismo tiempo. De repente nos estábamos tomando un vino y tiraban el mismo chiste los dos, y la Camila me miraba y me decía ‘mi papá es igual a mí’, lo estaba descubriendo. ‘Es igual a ti en todo’, le decía, eso debe ser muy bello también”. El emotivo momento finalizó con un cariñoso abrazo entre ambos.

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