20/08/2026
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Canal 13TV y Espectáculos

El estelar Vértigo regresa a las pantallas de Canal 13

Marcelo Andrade Saez

El emblemático programa de conversación y eliminación, que marcó un antes y un después en la televisión chilena, vuelve este segundo semestre con la animación de Martín Cárcamo.

Escenario del programa Vértigo con sus característicos asientos para los invitados.

Canal 13 ha confirmado el esperado retorno de “Vértigo”, el estelar más relevante de los últimos 20 años de la televisión chilena. El espacio, que debutó originalmente en 2003, se prepara para volver a sus pantallas durante este segundo semestre de 2026, bajo la conducción de Martín Cárcamo.

Martín Cárcamo, animador del estelar Vértigo.

El programa es recordado por introducir una dinámica vanguardista donde los famosos dejaban de ser intocables, enfrentándose a preguntas incómodas y a la eliminación directa por parte del público. Esta fórmula, que buscaba que las celebridades bajaran del pedestal y pusieran los pies en la tierra, se convirtió en un fenómeno de sintonía y conversación semanal.

La apuesta, liderada por el Área de Entretención de la estación, busca potenciar el escenario actual de la televisión local con un formato que promete mantener su esencia, pero acondicionado a los tiempos actuales. “Vértigo” llegará pronto a través de las pantallas del 13 y todas sus plataformas digitales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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