El estelar Vértigo regresa a las pantallas de Canal 13

Cargando... Cargando...

El emblemático programa de conversación y eliminación, que marcó un antes y un después en la televisión chilena, vuelve este segundo semestre con la animación de Martín Cárcamo.

Canal 13 ha confirmado el esperado retorno de “Vértigo”, el estelar más relevante de los últimos 20 años de la televisión chilena. El espacio, que debutó originalmente en 2003, se prepara para volver a sus pantallas durante este segundo semestre de 2026, bajo la conducción de Martín Cárcamo.

El programa es recordado por introducir una dinámica vanguardista donde los famosos dejaban de ser intocables, enfrentándose a preguntas incómodas y a la eliminación directa por parte del público. Esta fórmula, que buscaba que las celebridades bajaran del pedestal y pusieran los pies en la tierra, se convirtió en un fenómeno de sintonía y conversación semanal.

La apuesta, liderada por el Área de Entretención de la estación, busca potenciar el escenario actual de la televisión local con un formato que promete mantener su esencia, pero acondicionado a los tiempos actuales. “Vértigo” llegará pronto a través de las pantallas del 13 y todas sus plataformas digitales.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

