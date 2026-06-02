«El Internado» prepara su gran final en vivo y en directo

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El reality que fusiona gastronomía, pruebas físicas y convivencia culminará este domingo 7 de junio, definiendo al ganador entre los cinco mejores alumnos.

La cocina encenderá sus fuegos por última vez en «El Internado», el innovador reality que por primera vez en Chile combinó gastronomía, pruebas físicas y convivencia. La gran final ya tiene fecha: este domingo 7 de junio.

Durante esta semana, se definirán a los cinco mejores alumnos de la academia, quienes se enfrentarán en un infartante desafío que pondrá a prueba cada una de las habilidades que marcaron el sello del programa: cocina, resistencia física, rapidez, concentración y la capacidad para rendir bajo máxima presión. Porque en «El Internado» no basta con cocinar bien.

La responsabilidad de elegir al gran ganador recaerá en los jueces: el director de la academia Yann Yvin, y los chefs Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne. Ellos “evaluarán el desempeño de los cinco finalistas y definirán al ganador del reality en vivo y en directo”.

La cuenta regresiva ya comenzó. Solo uno podrá convertirse en el gran vencedor de «El Internado», que contará con la animación de Tonka Tomicic y Joaquín Méndez.

«El Internado», último capítulo este domingo 7 de junio, después de «Atrapados: 133».

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.