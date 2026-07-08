El juicio de los ex consolida su liderazgo en sintonía durante su primer ciclo
El programa de trasnoche se impuso a la competencia en rating, cerrando exitosamente su primera temporada de 10 capítulos.
“El Juicio de los Ex”, el espacio televisivo enfocado en el análisis y debate, ha logrado consolidar su éxito y desempeño en sintonía, posicionándose como el programa líder de su horario tras imponerse a toda su competencia durante su primer ciclo.
Desde su estreno el pasado 18 de junio, el programa ha emitido 9 capítulos, alcanzando un rating acumulado de 313.049 personas por minuto. En la misma franja horaria, la competencia registró cifras menores: CHV obtuvo 308.054 personas por minuto, Canal 13 marcó 283.452 y TVN alcanzó 118.978.
El formato, centrado en el debate y la opinión, ha profundizado en las historias de amor, desamor, conflictos y estrategias que marcan el reality “¿Volverías con tu ex? 2”. Según la producción, el espacio ha permitido ampliar la conversación sobre las relaciones y las decisiones de sus protagonistas tanto dentro como fuera del encierro.
Esta noche, el programa culminará su primer ciclo de 10 capítulos en la televisión abierta. Tras este cierre, el espacio continuará analizando y visibilizando las historias de romance y quiebres del reality en una versión digital que será lanzada próximamente.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.