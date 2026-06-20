El premiado documental sobre la Patagonia “Al sur del invierno está la nieve” llega gratis a Villa Alemana y Quilpué

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La aclamada cinta explora el paisaje, la memoria y la relación del ser humano con el entorno natural a través de un retrato poético de la vida en el extremo sur.

Luego de participar en prestigiosos festivales internacionales de Jerusalén, Corea del Sur, México, Alemania y Argentina, el documental “Al sur del invierno está la nieve”, del director Sebastián Vidal Campos, se exhibirá de forma gratuita en las comunas de Villa Alemana y Quilpué, ofreciendo al público un retrato poético y profundo de la vida en la Patagonia.

La primera exhibición se realizará el martes 23 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. Tras la función, se llevará a cabo un conversatorio online con el director y se regalará un afiche oficial de la película. En Quilpué, en tanto, la cinta se proyectará el miércoles 8 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, con entrada liberada y el ingreso por orden de llegada.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión del Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Quilpué y la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana y EFE Trenes Valparaíso.

La obra refiere a los confines australes de la tierra, donde el tiempo permanece inmóvil y la naturaleza es tan cruel como sobrecogedora. Allí, en una geografía desafiante, bagüaleros, puesteros y familias campesinas, junto a sus jaurías y ganado, sobreviven al frío, la soledad y la nieve.

La génesis de la película se remonta a 2015, cuando el director emigró a la Región de Magallanes para trabajar en un programa de intervención social. Al respecto, Sebastián Vidal Campos comenta: “Lo visual fue lo primero que me impactó, pero la motivación para hacer la película surgió de la gente que comencé a conocer, personas que vivían y eran parte de esos lugares. Empecé a descubrir las dinámicas, el cotidiano: por ejemplo, personas que pasaban seis meses solas en un puesto en la montaña, o que se fueron hace cincuenta años de sus lugares de origen y nunca más vieron a un familiar. Esas historias me motivaron y me convencieron de que había algo interesante que relatar. Me conmovieron”.

Por su parte, el productor Sebastián Lavados afirma: “Esta es una película profundamente cinematográfica, para ver en pantalla grande y con buen sonido. Es un viaje cinematográfico por la Patagonia, con una visión única del director, quien hace una inmersión poética y filosófica para reflexionar sobre los ciclos de la vida y la muerte en un territorio tan crudo como bello”.

Desde su estreno en julio del año pasado, “Al sur del invierno está la nieve” ha recorrido diversos certámenes internacionales, obteniendo importantes reconocimientos como el premio a Mejor Película en la Competencia Cine Chileno de SANFIC 21, Mejor Largometraje en el 7° Festival de Cine Nacional de Ñuble 2025, Mejor Película en el Festival Internacional BioBio Cine 2025, y el premio a Mejor Dirección de Fotografía en el 18° Festival de Cine Chileno (FECICH) y en el 21° Festival Internacional de Cine de Rengo (FECIR).

El documental es producido por Cine Lárico y Trino Films, cuenta con la dirección de fotografía de Aurora Rojas Briceño y la música original de Milton Núñez Mora. Se caracteriza por ser un documental observacional, que incorpora en su narrativa la poesía de Rolando Cárdenas, destacado poeta magallánico.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.