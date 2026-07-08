El teatro se toma Viña del Mar con la obra Informe Coipo

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La compañía local Teatro Parlante presenta un monólogo crítico inspirado en Franz Kafka que busca visibilizar la realidad de los humedales y la fauna nativa.

La compañía local Teatro Parlante presenta “Informe Coipo”, un monólogo teatral inspirado en el “Informe para una academia” de Franz Kafka. La obra se desarrolla sobre un pequeño humedal escénico que funciona simultáneamente como refugio, territorio y tribuna desde donde El Coipo relata su experiencia de adaptación al mundo humano.

Esta puesta en escena busca contribuir a la difusión de la realidad que enfrentan los humedales de la región de Valparaíso, los cuales se ven amenazados por la expansión urbana, la contaminación y la presencia de microbasurales. Estas problemáticas afectan directamente a especies nativas como el coipo, comprometiendo el equilibrio ecológico de estos ecosistemas.

La obra, adaptada por el periodista Felipe Acuña Lang e interpretada por el actor local Fabián Brito Rodríguez, propone una experiencia artística que favorece la reflexión, el diálogo y la identificación emocional con la fauna local. Sobre el propósito de la pieza, sus creadores destacan que se trata de una instancia que busca generar conciencia a través del arte.

El estreno de “Informe Coipo” está programado para este sábado 11 de julio a las 19:00 horas en el café Masita Rica, ubicado en Avenida Diego Portales 476, barrio Recreo, en Viña del Mar. El valor de la entrada es de $5.000 pesos y la temporada continuará con funciones los sábados 18 y 24 del mismo mes.

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