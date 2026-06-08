El Tren del Recuerdo regresa a Quintero con un viaje patrimonial desde Limache

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Un panorama único para los amantes del ferrocarril y la naturaleza, que recorrerá el río Aconcagua, humedales y campos dunares en históricos vagones de los años 30 y 50.

El Tren del Recuerdo se prepara para recibir a más de 200 pasajeros en un viaje único por paisajes increíbles en históricos vagones de los años 30 y 50. Corriendo por las vías de la subdivisión 7, el tren atraviesa y bordea la orilla del río Aconcagua, cruzando las dunas y el humedal de Mantagua, hasta llegar al balneario de Ritoque.

Luego de más de un año, este tren turístico emprenderá ruta el próximo sábado 13 de junio desde la estación Limache a las 11:30 de la mañana, para llegar a la explanada de la antigua estación Ritoque cerca de las 13:00 horas.

María Alicia Sánchez, gerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, comentó que este viaje “es una gran oportunidad para quienes deseen rememorar los antiguos viajes en tren, con material rodante histórico que ha sido conservado para estos increíbles viajes turísticos. Los paisajes entre Limache y Quintero, sin duda, son increíbles. Rio, dunas, humedal y la costa hacen de este tren un panorama imperdible”.

Carolina Carrasco, directora regional del Servicio Nacional de Turismo, valoró el retorno del tren turístico, explicando que: “El Tren del Recuerdo entre Limache y Ritoque es una experiencia turística y patrimonial única que invita a conocer la región de Valparaíso de una manera distinta. A bordo de históricos vagones, los visitantes pueden disfrutar de paisajes representativos como ríos, humedales, dunas y por supuesto nuestra costa, para luego recorrer los atractivos de Quintero. Este tipo de iniciativas son un importante aporte a la diversificación de la oferta turística regional y al rescate de nuestro patrimonio ferroviario, siendo un nuevo panorama para toda la familia”.

Al descender en Ritoque, los pasajeros tendrán la oportunidad de abordar buses de acercamiento hasta el centro de Quintero. Desde ese punto, podrán recorrer la ciudad y disfrutar de sus atractivos turísticos, gastronómicos y patrimoniales. Estos mismos buses ayudarán a que los pasajeros retornen al tren para el regreso a Limache durante la tarde.

“El Tren del Recuerdo es una experiencia única que nos conecta con la historia ferroviaria y con los maravillosos paisajes de nuestra costa. Este sábado 13 de junio tendrán la oportunidad de llegar hasta nuestra querida comuna, disfrutar de sus hermosas playas, recorrer sus sitios patrimoniales y descubrir la riqueza histórica y cultural que forma parte de nuestra identidad. Además, podrán degustar la reconocida gastronomía local, basada en los sabores del mar y en la tradición culinaria de nuestros restaurantes, donde los productos frescos y la hospitalidad de nuestra gente se convierten en una experiencia inolvidable”, comentó Rolando Silva, alcalde de Quintero.

La Corporación de Patrimonio Ferroviario trabaja desde 1984 restaurando y conservando los trenes que circularon por nuestro país. Desde 2011, operan de manera continua a través de servicios turísticos, con material rodante histórico que estará disponible para esta imperdible oportunidad.

La información de los pasajes está disponible en la página web www.trendelrecuerdo.cl donde pueden ser adquiridos con diferentes formas de pago. Sus valores van desde los $25.000 y los $39.900 pesos, dependiendo del vagón seleccionado.

Las tarifas disponibles son:

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Super Salón: $39.900, salón con amplios y cómodos sillones con calefacción y grandes ventanales, vagón de 1930 ideal para apreciar de mejor forma el paisaje y disfrutar en familia.

Primera Clase: $29.900, vagón alemán de época, enchapado de madera con asientos orientables al sentido de la marcha y ventanas que se pueden abrir.

Comedor: $99.000 por cuatro asientos. Vagón de 1929, que se ocupaba en los antiguos ferrocarriles para dar alimentación a los pasajeros. Posibilidad de realizar viajes en familia, con espacios destinados a la conversación y el goce del paisaje.

Salón: $26.900. Vagón alemán de 1950, asientos reclinables y con posibilidad de orientar en el sentido de la marcha, ventanas panorámicas y aire acondicionado.

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.