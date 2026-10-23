23/10/2026
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Embalse Los Aromos alcanza el 100% de su capacidad y asegura suministro hídrico para 2027

Marcelo Andrade Saez

El embalse completó su llenado gracias a la recarga artificial y el trabajo coordinado, garantizando el abastecimiento para más de un millón de habitantes del Gran Valparaíso, Litoral Norte y La Ligua.

Vista panorámica del embalse Los Aromos tras alcanzar su máxima capacidad.

El embalse Los Aromos alcanzó el 100% de su capacidad, un hito que refuerza la seguridad hídrica de la Región de Valparaíso para la próxima temporada estival y la totalidad del año 2027. Este logro fue posible gracias a la combinación de las lluvias registradas este año, el trabajo coordinado con autoridades y regantes, y la operación de la tubería bidireccional Los Aromos-Concón, que permitió la recarga artificial del embalse.

Vista aérea del embalse Los Aromos con el entorno natural.

El gerente general de Esval, José Luis Murillo, destacó la relevancia de esta infraestructura: “Hoy contamos con reservas suficientes para asegurar el suministro de agua potable a más de un millón de personas del Gran Valparaíso, Litoral Norte y La Ligua durante toda la temporada estival y el año 2027. A las lluvias registradas y al trabajo coordinado con autoridades, organismos técnicos, juntas de vigilancia y regantes, se suma nuestra tubería reversible, una infraestructura única en el mundo desarrollada bajo un modelo de colaboración público-privada”.

Autoridades y representantes de Esval en el recorrido por el embalse Los Aromos.

Por su parte, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, hizo un llamado a la prudencia: “Tenemos tranquilidad respecto de la disponibilidad de agua, porque al analizar las reservas y el consumo proyectado vemos un escenario favorable. Sin embargo, es importante poner esto en contexto: seguimos enfrentando una crisis hídrica que se ha extendido por cerca de 15 años y este año ha sido una excepción. Por eso, aunque contamos con mejores condiciones y una gestión coordinada con la agricultura que ha sido clave, necesitamos mantener un consumo responsable”.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien constató el estado del embalse en terreno junto a las autoridades, concluyó: “Que Los Aromos alcance el 100% de su capacidad es una gran noticia para la Región de Valparaíso. Este hito es resultado de las lluvias, pero también de una adecuada planificación e inversiones que permiten fortalecer nuestra seguridad hídrica”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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