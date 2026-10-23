Embalse Los Aromos alcanza el 100% de su capacidad y asegura suministro hídrico para 2027
El embalse completó su llenado gracias a la recarga artificial y el trabajo coordinado, garantizando el abastecimiento para más de un millón de habitantes del Gran Valparaíso, Litoral Norte y La Ligua.
El embalse Los Aromos alcanzó el 100% de su capacidad, un hito que refuerza la seguridad hídrica de la Región de Valparaíso para la próxima temporada estival y la totalidad del año 2027. Este logro fue posible gracias a la combinación de las lluvias registradas este año, el trabajo coordinado con autoridades y regantes, y la operación de la tubería bidireccional Los Aromos-Concón, que permitió la recarga artificial del embalse.
El gerente general de Esval, José Luis Murillo, destacó la relevancia de esta infraestructura: “Hoy contamos con reservas suficientes para asegurar el suministro de agua potable a más de un millón de personas del Gran Valparaíso, Litoral Norte y La Ligua durante toda la temporada estival y el año 2027. A las lluvias registradas y al trabajo coordinado con autoridades, organismos técnicos, juntas de vigilancia y regantes, se suma nuestra tubería reversible, una infraestructura única en el mundo desarrollada bajo un modelo de colaboración público-privada”.
Por su parte, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, hizo un llamado a la prudencia: “Tenemos tranquilidad respecto de la disponibilidad de agua, porque al analizar las reservas y el consumo proyectado vemos un escenario favorable. Sin embargo, es importante poner esto en contexto: seguimos enfrentando una crisis hídrica que se ha extendido por cerca de 15 años y este año ha sido una excepción. Por eso, aunque contamos con mejores condiciones y una gestión coordinada con la agricultura que ha sido clave, necesitamos mantener un consumo responsable”.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien constató el estado del embalse en terreno junto a las autoridades, concluyó: “Que Los Aromos alcance el 100% de su capacidad es una gran noticia para la Región de Valparaíso. Este hito es resultado de las lluvias, pero también de una adecuada planificación e inversiones que permiten fortalecer nuestra seguridad hídrica”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.