Emprendedor de Villa Alemana potencia su negocio tecnológico gracias a Kit Digital de Sercotec

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Rodrigo Vicencio, fundador de Ticmark, logró optimizar sus tiempos de producción en hasta un 80% tras capacitarse y adquirir equipamiento clave para la automatización con inteligencia artificial.

En 2018, el ingeniero en informática Rodrigo Vicencio decidió lanzar Ticmark, una empresa dedicada a prestar servicios tecnológicos para la educación por medio de productos digitales y la incorporación de automatización con Inteligencia Artificial (IA). Con el tiempo, su negocio derivó en la entrega de apoyo en equipamiento a usuarios (hardware) y soporte telemático. Hoy, estas labores se han visto fuertemente consolidadas gracias a Ruta y Kit Digital, programas de Sercotec que combinan cursos de formación y un fondo de financiamiento para acortar las brechas de acceso a la digitalización en las micro y pequeñas empresas.

“Lo primero que conseguí con Kit Digital fue ganar tiempo de producción”, explicó el empresario desde su estudio ubicado en Quebrada Escobares, en la comuna de Villa Alemana. El emprendedor detalló que, antes de acceder al fondo y a las capacitaciones, para “producir una landing page, hacer una canción o locución, debíamos encargarla y depender de las personas, de su tiempo en producirla. A veces podías estar una semana haciendo las primeras maquetas. Cuantitativamente incrementamos en un 70 u 80% lo que hacíamos antes”, puntualizó.

Por medio de este programa, Vicencio recibió un subsidio de $1.200.000 que invirtió estratégicamente en activos intangibles y fijos. Entre los primeros, adquirió un hosting para su empresa y clientes, sistemas operativos que le permiten realizar creaciones con IA, una página web con carrito de compra y productos musicales para educación. En cuanto a los activos físicos, la inversión se destinó a una tablet para facilitar la creación de contenido, un monitor para sus servicios digitales y una streamdeck, que funciona como caja dinámica para la creación de contenido en streaming.

Al respecto, el director regional de Sercotec, John Reid, destacó el impacto de estas herramientas en el ecosistema local: “Avanzar en la digitalización de sus procesos es un factor importante de competitividad para las micro y pequeñas empresas, les permite innovar en su gestión, en su operación, en la relación con sus clientes y les abre oportunidades a nuevos mercados, por nombrar algunas ventajas, y es por eso que como servicio hemos puesto a disposición cursos virtuales a través de Ruta Digital, necesarios de cumplir para acceder al Kit Digital y a un millón y doscientos mil pesos para ejecutar un plan de inversiones como el de Ticmark que hoy sin lugar a dudas la posiciona en otro nivel”.

Sobre la importancia de postular a ambas herramientas, Rodrigo Vicencio valoró el enfoque educativo del proceso: “Muchas veces postulamos proyectos con una buena idea y siendo buenos gestores de proyectos, creadores, y de administración ni idea. Aquí es distinto, aquí para poder entrar tenías que formarte primero y no es una formación al uso, es una formación integral en marketing, gestión, posicionamiento y con docentes reconocidos, detrás estaba la Universidad de Chile que respaldaba los contenidos y te mantiene vigente de lo que está pasando en tecnología”.

De cara al futuro, Ticmark se proyecta consolidando sus productos digitales en educación para este 2026. “Ahora buscamos ayudar a emprendedores con sus pequeños negocios, en poder implementar tecnología, en poder tener presencia digital, acompañamos a los que necesitan aprender cómo gestionar un proyecto con alguna herramienta e implementarla”, concluyó el empresario.

El Kit Digital es un beneficio concursable de Sercotec que otorga un subsidio de $1,2 millones para concretar un plan de trabajo orientado a la digitalización del negocio. A nivel nacional, el fondo cuenta con un presupuesto que supera los $912 millones para beneficiar a 604 empresas y cooperativas que hayan completado previamente los cursos gratuitos de la plataforma Ruta Digital, requisito excluyente para optar al financiamiento. El programa que beneficiará a más de 600 empresas en todo el país cierra sus postulaciones el viernes 26 de junio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.