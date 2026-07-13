Emprendedora local dona ambulancia de vanguardia al Hospital Carlos van Buren

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Helida Plaza Gutiérrez, empresaria local, realizó una significativa donación de un vehículo de emergencia de última tecnología para fortalecer la atención prehospitalaria del SAMU.

En un generoso acto de altruismo, Helida Plaza Gutiérrez, una emprendedora local, donó una ambulancia de última generación al Hospital Carlos van Buren. El gesto, que permitirá mejorar significativamente la atención prehospitalaria en la región, fue recibido con gratitud por las autoridades y el personal del hospital y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.

Helida Plaza, originaria de Melipilla y residente de Valparaíso, ciudad en la que es propietaria de una pequeña empresa dedicada a la fabricación de masas, comentó que su conexión con el Hospital Van Buren se remonta a sus días como estudiante de enfermería en la Universidad de Valparaíso, donde realizó prácticas en el mismo centro asistencial. “Tengo mucho amor por el prójimo”, comentó la emprendedora.

La ambulancia donada es considerada una de las más avanzadas del país. Según el Dr. Simón Rojas Doll, director subrogante del hospital, este vehículo de alta tecnología mejorará la calidad de las atenciones prehospitalarias del SAMU. “Es una ambulancia de punta a nivel nacional y modelo para los prehospitalarios”, afirmó el directivo, quien expresó su agradecimiento a Helida Plaza y su familia por su generosidad.

Por su parte, la Dra. Gabriela Hidalgo, urgencióloga y jefa de SAMU Litoral, destacó el impacto positivo que esta donación tendrá en la atención sanitaria. “Nos va a permitir dar mucha más oportunidad de atención a los pacientes”, señaló. Además, subrayó que la cooperación público-privada es valiosa para potenciar la capacidad resolutiva del SAMU en la región, beneficiando no solo a Valparaíso, sino también a San Antonio y Casablanca.

El vehículo no solo es moderno sino también seguro, gracias a sus equipos médicos anclados y su suspensión neumática, lo que garantiza un traslado más tranquilo para pacientes críticos. Además, cuenta con un sistema de almacenamiento externo que facilita el acceso al material necesario en situaciones de emergencia.

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