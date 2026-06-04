Emprendedoras de Papudo se certifican tras completar Academia de Mujeres Empresarias 2026

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Un grupo de 17 mujeres de la comuna finalizó exitosamente la formación de Sercotec, el Centro de Negocios y el municipio, fortaleciendo sus capacidades para potenciar sus negocios.

Un total de 17 mujeres de Papudo recibieron su certificación tras completar exitosamente la versión 2026 de la Academia de Mujeres Empresarias (AME). Este programa de formación, impulsado en alianza entre Sercotec, el Centro de Negocios y el municipio, busca fortalecer las competencias empresariales de emprendedoras y empresarias locales.

La ceremonia de certificación reconoció el compromiso y esfuerzo de las participantes, quienes durante varias semanas fueron parte de un proceso formativo. Este se orientó a entregar herramientas concretas para potenciar sus negocios, mejorar su gestión y avanzar hacia emprendimientos más sostenibles y competitivos.

La Academia de Mujeres Empresarias se desarrolla desde 2022 y, en esta oportunidad, se realizó de manera bicomunal junto a La Ligua. El programa contempló ocho sesiones de trabajo distribuidas en cuatro módulos: Definiendo Negocios, Oportunidades del Entorno, Materializar mi Emprendimiento y Potenciar mi Emprendimiento.

El alcalde (s) de Papudo, Pablo Olivares, destacó la relevancia de generar espacios de formación que permitan fortalecer la autonomía económica de las mujeres de la comuna. Al respecto, señaló que “cada emprendimiento representa una historia de esfuerzo y perseverancia de nuestras mujeres y por eso como municipio creemos firmemente que apoyarlas significa contribuir al desarrollo de sus familias y también al crecimiento de la comuna, por eso seguiremos impulsando iniciativas que les entreguen herramientas, conocimientos y oportunidades para que puedan seguir consolidando sus negocios”.

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Paulina Gómez, valoró el impacto que este tipo de programas genera en las participantes. Explicó que “esta academia no solo entrega conocimientos técnicos para fortalecer un emprendimiento sino que también permite generar redes de apoyo, compartir experiencias y fortalecer la confianza de mujeres que día a día enfrentan importantes desafíos para sacar adelante sus proyectos y por eso estamos muy orgullosos del compromiso demostrado por cada una de ellas durante este proceso”, afirmó.

El financiamiento de la iniciativa fue de carácter mixto. Sercotec y el Centro de Negocios aportaron la asesoría técnica y el desarrollo de los contenidos formativos, mientras que el municipio financió los gastos asociados a la realización de las jornadas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.