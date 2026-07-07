08/07/2026
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Empresa liderada por titulado de Duoc UC se integra a Mesa Técnica del Centro Nacional Talasa

Marcelo Andrade Saez

La firma tecnológica VITAIROS SpA, fundada por el exalumno Bastián Lisperguer, se suma a la instancia de expertos para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial y supercómputo en el país.

Bastián Lisperguer, fundador de VITAIROS SpA, en el marco de su participación en el ecosistema de innovación tecnológica.

La innovación desarrollada por titulados de Duoc UC Sede Valparaíso continúa generando impacto a nivel nacional. VITAIROS SpA, empresa de base tecnológica fundada y liderada por Bastián Lisperguer, titulado de Informática Biomédica de dicha casa de estudios, fue invitada a integrar la comisión de expertos del Centro Nacional Talasa, instancia que reúne a especialistas del ámbito tecnológico para contribuir al desarrollo de capacidades en inteligencia artificial aplicada.

Con experiencia en proyectos de salud digital, implementación de sistemas de información y desarrollo tecnológico, Lisperguer mantiene un estrecho vínculo con su alma mater como docente. Esta alianza permite que estudiantes de diversas carreras realicen su práctica profesional en la empresa, participando activamente en proyectos de investigación, automatización y software, fortaleciendo su formación en un entorno de innovación real.

“Ser parte de esta Mesa Técnica es una gran oportunidad para seguir aprendiendo, colaborar con destacados expertos y aportar nuestra experiencia en el desarrollo de software, automatización e inteligencia artificial aplicada. Para una empresa emergente como VITAIROS, participar en una iniciativa de esta magnitud confirma que la innovación también puede impulsarse desde el emprendimiento y la colaboración con la academia”, señaló Bastián Lisperguer.

La Mesa Técnica del Centro Nacional Talasa tiene como desafíos principales el diseño de una infraestructura tecnológica para casos de uso reales, la sostenibilidad del proyecto y la definición de una hoja de ruta estratégica. Al respecto, Christian Huiriqueo, Director de Carreras de Salud de Duoc UC Sede Valparaíso, destacó la trayectoria del profesional: “La incorporación de VITAIROS a esta mesa refleja el espíritu innovador y desafiante del profesor Bastián Lisperguer, quien se destacó desde su época de estudiante por su compromiso y constante búsqueda de experiencias que fortalecieran su formación”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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