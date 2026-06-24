Enap incorpora nuevos camiones de última generación para fortalecer el abastecimiento energético en Rapa Nui

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Los modernos equipos destinados al Terminal Vinapu permitirán la entrega segura y eficiente de combustible de aviación en el territorio insular.

Como parte de su compromiso permanente con la seguridad, la confiabilidad operacional y el abastecimiento de energía en todo Chile, Enap incorporó dos nuevos camiones refueller al Terminal Vinapu, infraestructura clave para el abastecimiento energético de Rapa Nui y la conectividad aérea del territorio insular.

Estas unidades, con capacidad de 18 metros cúbicos, están diseñadas exclusivamente para la carga directa a las aeronaves e incorporan altos estándares tecnológicos y de seguridad de la industria, lo que garantiza que el suministro de combustible de aviación (KeroJet) sea realizado de forma segura, eficiente y con total cumplimiento de la normativa vigente.

El gerente de Logística de la estatal, Mauricio Naveas, destacó la relevancia de esta adquisición señalando que “el primer vehículo entró en operación en enero de este año, mientras que este mes fue sumado el segundo, completando así una renovación que es estratégica para la operación aeroportuaria y la conexión de la isla. De esta forma, estamos cumpliendo con el compromiso de Enap de llevar energía a cada territorio de nuestro país”.

El Terminal Vinapu cumple un rol fundamental para Rapa Nui, ya que además de ser la única instalación responsable del abastecimiento directo a las aeronaves, abastece el 100% de los combustibles requeridos para la movilidad en la isla.

Las instalaciones, ubicadas en el sector de la Rada Vinapu, tienen seis estanques de productos refinados con una capacidad total de almacenamiento de 4.800 metros cúbicos, lo que permite asegurar el suministro de combustibles esenciales para la comunidad y las actividades productivas. También cuenta con un terminal marítimo, con una línea submarina de ocho pulgadas y aproximadamente 500 metros de longitud, además de un fondeadero con capacidad para recibir buques tanque de hasta 110 metros de eslora, 10 metros de calado y 10.000 DWT.

“La renovación de los camiones refueller forma parte del desarrollo que como Enap estamos haciendo de una logística moderna, segura y preparada para responder a los desafíos futuros de la industria, al mismo tiempo que fortalecemos una infraestructura esencial para la comunidad insular”, agregó Naveas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.