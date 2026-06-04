Enap, Municipalidad de Concón y FALP inician operativo de mamografías gratuitas

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La iniciativa, realizada por segundo año consecutivo, contempla 72 exámenes preventivos para mujeres de la comuna, buscando reducir listas de espera y contribuir a la detección precoz del cáncer de mama.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud preventiva, este jueves 4 de junio comenzó un operativo de mamografías gratuitas impulsado por Enap Refinería Aconcagua y la Fundación Arturo López Pérez (FALP), en coordinación con la Municipalidad de Concón y su red de atención primaria de salud.

Esta iniciativa, que culmina este viernes 5 de junio, es llevada a cabo por segundo año consecutivo en la comuna, dando continuidad a un trabajo colaborativo que ha permitido acercar prestaciones de salud clave a la comunidad.

El programa se desarrolla a través de una clínica móvil equipada con tecnología digital de última generación, instalada en el estacionamiento del recinto de salud. Durante dos jornadas, se realizarán un total de 72 mamografías a mujeres de la comuna priorizadas según criterios clínicos definidos por el equipo de salud local.

Este operativo busca acercar una prestación clave para la detección temprana del cáncer de mama, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile.

El gerente de Enap Refinería Aconcagua, Jorge Alméstar, destacó que “El espíritu de Enap+ Cerca es contribuir a la calidad de vida de nuestras comunidades mediante acciones concretas. Este operativo permitirá que 72 mujeres de Concón accedan a una mamografía preventiva, fortaleciendo el cuidado de su salud y promoviendo el diagnóstico temprano. Queremos agradecer especialmente a nuestros socios —el Cesfam, la Municipalidad y la Fundación Arturo López Pérez—, que han sido fundamentales para la implementación de esta importante iniciativa para la comunidad”.

La directora del CESFAM – SAR Concón, Valeria Becerra, señaló: “Es muy importante, especialmente mientras estamos a la espera de poner en marcha nuestro mamógrafo comunal. Este operativo nos permite dar respuesta a una necesidad concreta de un grupo de mujeres que podrán realizarse este examen en estos dos días”.

La profesional agregó que este tipo de alianzas permiten ampliar la cobertura de exámenes preventivos y acercar la salud a la comunidad, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades de desplazamiento.

Por su parte, la matrona del Cesfam de Concón, Alejandra Zamorano, sostuvo que la mamografía es un examen muy importante “porque nos ayuda a pesquisar a tiempo alguna patología en la mama, tanto malignas como benignas, y derivar oportunamente al hospital. Esta iniciativa nos ayuda a abarcar a más población, incluir a mujeres de distintas edades y fortalecer la detección precoz”.

Entre las beneficiarias del operativo, María Estrella Beltrán, vecina de Concón, valoró la posibilidad de acceder gratuitamente al examen. “Esta iniciativa es muy buena porque a veces una no tiene los recursos para hacerse una mamografía de forma particular. Es importante para saber si estamos bien y detectar a tiempo cualquier problema. Yo les diría a mis amigas y vecinas que vengan cuando las llamen, porque este examen es indispensable para ver si tenemos algún problema en las mamas y no esperar a que sea demasiado tarde. Además, no es doloroso y la atención ha sido excelente”, señaló.

Esta acción forma parte de la estrategia nacional de Enap orientada a generar valor público en los territorios donde está presente, impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de las personas, fortalezcan la prevención en salud y promuevan una mejor calidad de vida para las comunidades.

La alianza entre Enap, la Municipalidad de Concón y FALP refleja el valor de la colaboración entre instituciones para responder a necesidades concretas de la población, acercando prestaciones de salud especializadas y contribuyendo al fortalecimiento de la atención preventiva en el territorio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.