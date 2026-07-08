Encuentro “Tejiendo Redes de Cuidado y Empleo” fortaleció la articulación en San Antonio

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La iniciativa reunió a estudiantes del programa Cuidados y Empleo con autoridades e instituciones del territorio para generar redes de colaboración que contribuyan a la empleabilidad y al fortalecimiento del sistema local de cuidados.

Con el objetivo de fortalecer la articulación entre los futuros cuidadores y las instituciones vinculadas al ámbito de los cuidados, se realizó en San Antonio una nueva jornada del encuentro “Tejiendo Redes de Cuidado y Empleo”, promoviendo el trabajo colaborativo entre los distintos actores del territorio para generar nuevas oportunidades de empleabilidad.

La actividad, realizada el pasado 07 de julio, consistió en un proceso participativo de mesas de trabajo, donde las y los estudiantes del programa compartieron con representantes de servicios públicos, organizaciones e instituciones relacionadas con el cuidado de personas mayores. A través del diálogo y el intercambio de experiencias, los participantes identificaron necesidades, oportunidades y desafíos del territorio, avanzando en la construcción de una red de colaboración que fortalezca la inserción laboral de las futuras cuidadoras.

El encuentro contó con la participación del concejal de San Antonio, Manuel Meza, quien asistió como alcalde protocolar; Teresa Pastor, profesional del área de Fomento e Industrias del Gobierno Regional de Valparaíso; representantes de la Red Local de Apoyos y Cuidados; Programa Adulto Mayor; Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) y del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

En la oportunidad, Manuel Meza destacó la importancia de generar este tipo de espacios de articulación, celebrando que “existan instancias para articular redes, visualizar el trabajo de las cuidadoras y cuidadores y, sobre todo, fortalecer los lazos entre la Universidad Viña del Mar y el Gobierno Regional de Valparaíso, permitiendo que este tipo de iniciativas lleguen directamente a nuestra comunidad”.

Por su parte, Teresa Pastor valoró el enfoque del programa: “Nuestro interés y la intención es transitar la capacitación hacia un proceso productivo y de empleabilidad, buscando apoyar a los territorios”. Asimismo, Nicolás Sandoval, profesional de Inclusión Laboral de la OMIL de San Antonio, indicó que “gracias a estas mesas de trabajo pudimos generar una articulación mucho más efectiva entre las instituciones y avanzar en el fortalecimiento de la empleabilidad en la comuna. Es muy importante que las cuidadoras se certifiquen, ya que cumplen un rol fundamental frente a la alta demanda de personas dedicadas al cuidado de personas mayores”.

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