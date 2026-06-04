Enseña Chile abre postulaciones a su Programa de Liderazgo 2027

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La fundación busca jóvenes profesionales comprometidos con la transformación social para trabajar como docentes remunerados en establecimientos con alta vulnerabilidad en la Región de Valparaíso y otras zonas del país.

Enseña Chile ha abierto las postulaciones para ser parte de la generación 2027 de su Programa de Liderazgo, una iniciativa que busca personas con convicción y valentía para construir un país más justo.

Tomás Recart, Director Ejecutivo de Enseña Chile, convoca a jóvenes profesionales que estén decidiendo su primer trabajo a sumarse a este desafío. “Buscamos personas que acepten el desafío de transformar el país, comenzando por una sala de clases”, asegura Recart.

El programa ofrece la oportunidad de trabajar durante dos años como docentes a tiempo completo y de forma remunerada en establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad. En la Región de Valparaíso, José Miguel Pérez, Director Regional de Enseña Chile, enfatiza el impacto esperado: “el impacto que esperamos lograr es formar líderes comprometidos con la transformación social, capaces de conocer la realidad desde cerca y de movilizar cambios concretos en los distintos espacios donde se desarrollen en el futuro”.

Además de la experiencia laboral con impacto, los seleccionados recibirán una beca de formación continua. Esta incluye mentoría, observación en clases, retroalimentación permanente y acompañamiento para el desarrollo de habilidades esenciales como liderazgo, resolución de problemas y construcción de relaciones. “Esta experiencia impacta sus vidas y trayectorias profesionales, pero también la de sus estudiantes. Los invitamos a atreverse a escoger un camino diferente: el de un trabajo con propósito, impacto y un sinfín de aprendizajes”, explica Tomás Recart.

Los requisitos para postular incluyen ser profesionales de ingenierías, periodismo, carreras científicas y pedagogías en enseñanza media, con edades entre 22 y 30 años (no excluyente). Es fundamental tener disponibilidad para trasladarse a diversas regiones del país y contar con experiencias demostrables de liderazgo en actividades como voluntariados, centros de estudiantes, ayudantías, grupos de iglesia o scouts, entre otras.

Los interesados pueden postular a través de la página web www.ensenachile.cl/postula. En caso de dudas, pueden contactar al equipo mediante el sitio web o las redes sociales de la fundación.

Con más de 15 años de trayectoria, Enseña Chile opera en 12 regiones, ha impactado a más de 300 mil estudiantes y cuenta con más de 1.000 egresados de su Programa de Liderazgo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.