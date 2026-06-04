Equipo de robótica de Valparaíso representará a Chile en competencia internacional en Corea

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El Taller de Robótica “R2D2” de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso, bicampeón nacional, llevará la innovación y el talento chileno a un importante encuentro en Asia.

El Taller de Robótica “R2D2”, reconocido por su trayectoria y como bicampeón nacional de robótica, llevará el talento y la innovación de estudiantes de la educación técnico-profesional chilena a un importante encuentro internacional en Asia. La Escuela Industrial Superior de Valparaíso recibió la visita de autoridades regionales para conocer el trabajo desarrollado por el taller, una iniciativa estudiantil que ha transformado la pasión por la ciencia y la tecnología en una plataforma de aprendizaje, innovación y proyección internacional para sus integrantes.

Durante la jornada, los estudiantes presentaron los principales avances de su proyecto, compartieron su experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas y realizaron una demostración del robot con el que representarán a Chile en una prestigiosa competencia internacional que se realizará en Corea.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el esfuerzo y dedicación de los estudiantes: “Estamos profundamente orgullosos de acompañar hoy a estos jóvenes talentos, quienes con su trabajo, disciplina y compromiso se han ganado la oportunidad de representar no solo a la Región de Valparaíso, sino también a todo nuestro país”. La autoridad agregó: “Quiero agradecer y valorar el apoyo del Consejo Regional, porque cuando las instituciones trabajan unidas es posible generar oportunidades concretas para los habitantes de nuestra región, y en este caso, para que los estudiantes desarrollen todo su potencial. Cada aporte, por pequeño que parezca, se transforma en una herramienta para que estos jóvenes puedan vivir una experiencia única, adquirir nuevos conocimientos y proyectar sus sueños más allá de nuestras fronteras. Como región, nos sentimos representados por ellos y les deseamos el mayor de los éxitos, convencidos de que dejarán en alto los colores de Chile”.

El equipo “R2D2” se ha consolidado como un referente de innovación y desarrollo tecnológico estudiantil. Fundado en 2008, el Taller de Robótica “R2D2” funciona cada sábado y promueve el desarrollo de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo colaborativo.

La seremi de Ciencia de la Región de Valparaíso, Ariane Lüttecke, señaló: “Desde la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación queremos reconocer con mucho orgullo a las y los estudiantes del taller de robótica R2D2 de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso, quienes viajarán a Corea del Sur para representar a Chile en una competencia internacional. Este logro demuestra que en nuestra región existe talento, creatividad y capacidad técnica para desarrollar soluciones desde la ciencia y la tecnología, incluso desde etapas tempranas de la formación escolar. La robótica no solo permite aprender programación, electrónica o diseño, sino también desarrollar pensamiento crítico, colaboración, perseverancia e innovación”.

En este contexto, la seremi añadió: “Cómo Ministerio de Ciencia, nos interesa visibilizar estas experiencias porque muestran cómo la educación técnico-profesional puede abrir caminos concretos hacia el desarrollo científico y tecnológico del país. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que esta experiencia inspire a más niñas, niños y jóvenes de la Región de Valparaíso a acercarse a la ciencia, la tecnología y la innovación”.

El seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, complementó: “El taller de robótica R2D2 de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso demuestra el enorme talento que existe en nuestras comunidades educativas. Nos llena de orgullo que estos estudiantes representen a Chile en una competencia internacional en Corea del Sur, porque son un ejemplo de cómo el esfuerzo, la innovación y el trabajo en equipo permiten alcanzar metas de nivel internacional. Este logro refleja además los sellos formativos y el proyecto educativo del establecimiento, orientados al desarrollo de competencias técnicas, la creatividad y la formación integral de sus estudiantes. Cómo Ministerio de Educación, seguiremos promoviendo espacios que potencien estas habilidades y abran nuevas oportunidades para las y los estudiantes de la región”.

El director de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso, José Francisco González, expresó: “Recibimos la ilustre visita del Seremi de Educación Juan Carlos Klenner, Seremi de Ciencias Ariane Lüttecke y Delegado Presidencial Manuel Millones en nuestra Escuela, quienes conocieron el trabajo de nuestro Taller de Robótica R2D2, quienes este año, en su calidad de bicampeones nacionales, viajan a Corea a participar del Campeonato de Robótica, representando a nuestra Escuela Industrial Superior de Valparaíso, a Valparaíso y a Chile. Agradecemos profundamente el apoyo y la ayuda que han entregado a nuestro Taller de Robótica y al desarrollo científico-tecnológico y formación integral de nuestros estudiantes”.

La participación en la competencia internacional, que se desarrollará entre el 03 y el 05 de julio en Jeonju-si, Corea, representa una oportunidad para que los estudiantes intercambien experiencias con delegaciones de distintos países, amplíen sus conocimientos y así proyectar el talento chileno en escenarios globales. Durante tres jornadas, el equipo buscará demostrar sus capacidades técnicas y compartir el trabajo desarrollado desde la educación técnico-profesional en la Región de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.