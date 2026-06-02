Equipos del futuro Hospital Marga Marga inician recorrido informativo por la provincia

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La estrategia de difusión recorrerá Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué para dar a conocer la etapa de habilitación y el Plan de Traslado del establecimiento y su próxima apertura.

Con una presentación y la maqueta a los equipos de salud del Cesfam Manuel Lucero de Olmué, se inició el calendario de visitas para dar a conocer el proyecto constructivo, la habilitación, el Plan de Traslado y las prestaciones con que contará el Hospital Provincial Marga Marga, de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca.

La visita a las comunidades en su territorio es parte de una estrategia que busca dar respuesta a las inquietudes de los habitantes de toda la provincia, como señala Marco Saldías, encargado de Participación del Hospital de Quilpué: “Hemos establecido un calendario para poder visitar a los usuarios y a los equipos de salud de la red, conversar e ir aclarando estas dudas, porque también sirve para que los mismos funcionarios puedan ir replicando estas respuestas en los usuarios”.

El calendario de difusión del Hospital Provincial Marga Marga incluye visitas a la comunidad usuaria y funcionaria en el Cecosf El Retiro y el Cesfam Iván Manríquez de Quilpué, así como en las Postas de Quebrada Alvarado y Las Palmas de Olmué, entre otras actividades, durante todo este semestre.

Resolviendo las inquietudes de la comunidad

En este primer encuentro, las inquietudes son concretas: cuándo se abre el Hospital, qué prestaciones tendrá, cómo se derivan los pacientes y cómo se llega al establecimiento. Gamelin Castro, conductor del Cesfam, afirma que “estamos solucionando las dudas que tenemos nosotros como conductores de urgencia de la ambulancia, cuántas ambulancias caben, y los accesos más expeditos para ir desde la comuna de Olmué al Hospital Provincial Marga Marga”.

Su compañera TENS Marianela Olivares, con más de 30 años de carrera, comenta que “el proyecto es muy bueno, interesante. Nuestra derivación de pacientes es a Limache, Quillota, y ahora también al Hospital Provincial Marga Marga. Está muy bueno, tiene muchas especialidades, está muy completo, y se nota que va a tener una buena acogida para los pacientes que se vienen a futuro”.

Entendiendo que se trata de una apertura gradual y progresiva, y que las atenciones se realizarán “en espejo”, es decir, con las mismas atenciones que se realizan actualmente en el Hospital de Quilpué, los funcionarios pudieron conocer más acerca de las instalaciones: espacios más luminosos, amplios, con un equipamiento de primera línea y una atención confortable, segura y moderna, además de una arquitectura que promueve el aprovechamiento energético.

En qué etapa se encuentra el Hospital Marga Marga

El Hospital Provincial Marga Marga se encuentra actualmente en su etapa de habilitación, que implica el ingreso gradual de los equipos humanos, como las unidades operativas, de ingenierías y de informática desde el Hospital de Quilpué que se van sumando cada semana al nuevo recinto asistencial. En la actualidad se está llevando a cabo la instalación de equipamiento, pruebas operativas, capacitación de equipos clínicos y la gestión de autorizaciones sanitarias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.