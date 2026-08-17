17/08/2026
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Equipos del Hospital de Quilpué se capacitan en comunicaciones radiales ante próximo traslado al Hospital Marga Marga

Marcelo Andrade Saez

La jornada, realizada junto a la Delegación Presidencial Provincial, SENAPRED y SAMU, busca asegurar la coordinación y seguridad de los pacientes durante el simulacro del 26 de agosto y el traslado definitivo.

Equipos de salud y autoridades posan frente al área de urgencias del nuevo hospital.

En el marco de la preparación para el traslado al Hospital Provincial Marga Marga (HPMM), equipos del Hospital de Quilpué participaron en una jornada de capacitación enfocada en el uso y operación de equipos radiales, herramienta fundamental para mantener una comunicación fluida y coordinada durante una operación de esta magnitud.

La actividad fue desarrollada en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, junto a SENAPRED y SAMU, instituciones que tendrán un rol relevante en el ejercicio de preparación y en el posterior traslado real de pacientes. La jornada permitió abordar aspectos básicos del uso de los equipos radiales, protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos equipos y puestos que estarán involucrados en el proceso.

Funcionario instruye sobre el uso de equipos radiales junto a una ambulancia SAMU.

Para Alejandra Ramos, coordinadora general del Plan de Traslado al HPMM, estas instancias son fundamentales para anticiparse a los desafíos que implica una operación de esta envergadura. “Contar con comunicaciones claras, seguras y efectivas será fundamental para mantener conectados a los distintos equipos y puestos de coordinación durante el simulacro y, posteriormente, durante el traslado real de nuestros pacientes. Cada capacitación nos permite validar procesos, identificar brechas y prepararnos anticipadamente, poniendo siempre en el centro la seguridad y continuidad de la atención”.

Personal técnico y clínico en jornada de coordinación y capacitación radial.

Por su parte, Samuel Valencia, encargado de Gestión de Riesgos y Desastres de la Delegación Provincial, destacó el trabajo conjunto: “Hemos tenido una productiva jornada de trabajo y capacitación para los funcionarios que están prontos a hacer el traslado del Hospital de Quilpué al Hospital Marga Marga, en la cual tratamos elementos básicos de las comunicaciones radiales para poder preparar todos los insumos necesarios para el próximo traslado del hospital y también para el ejercicio simulacro que tenemos el 26 de agosto”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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