24/07/2026
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Escuela Abierta capacita a dirigentes de Cabildo, Petorca, La Cruz y La Ligua en gestión de proyectos

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, entregó herramientas digitales e inteligencia artificial a un centenar de representantes comunitarios.

Dirigentes sociales de la Región de Valparaíso tras finalizar su capacitación en Escuela Abierta.

Un centenar de representantes de organizaciones comunitarias de Cabildo, Petorca, La Ligua y La Cruz finalizaron exitosamente su capacitación gratuita en la Escuela Abierta, instancia que fortaleció sus conocimientos en una amplia batería de temas relacionados con innovación social, comunicación estratégica, uso de redes sociales e inteligencia artificial, como nuevas herramientas de apoyo para formular y gestionar sus iniciativas con enfoque local y asociativo.

Participantes de la Escuela Abierta sosteniendo sus constancias de participación.

El proyecto, denominado “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, fue financiado por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2025, y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso. Su ejecución estuvo a cargo de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Comunal Visión 15 (Corprodeco), y contó con el patrocinio de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y de los municipios de Cabildo, Petorca, La Ligua y La Cruz.

Exposición de proyectos comunitarios ante autoridades locales.

Durante las jornadas, realizadas entre mayo y julio de 2026, las y los participantes trabajaron en la formulación de anteproyectos orientados a responder a las necesidades de sus comunidades en ámbitos culturales, medioambientales, sociales y de participación ciudadana. Al término de cada proceso formativo, las personas que cumplieron con la asistencia recibieron una constancia emitida por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, además de un set de material educativo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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