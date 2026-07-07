Escuela Abierta gratuita capacitará a organizaciones comunitarias en Cabildo
La iniciativa busca entregar herramientas de innovación social, gestión de proyectos y uso de tecnologías digitales para fortalecer el desarrollo territorial.
Ya se encuentra abierta la inscripción gratuita para las organizaciones comunitarias interesadas en participar de la Escuela Abierta, instancia que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de julio en la comuna de Cabildo. El proyecto tiene como propósito fundamental proporcionar herramientas prácticas que permitan a los dirigentes transformar sus ideas en proyectos sostenibles con impacto real en sus territorios.
El programa, denominado “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, abordará materias clave como innovación social, gestión de proyectos, comunicación estratégica y el uso de herramientas digitales, incluyendo redes sociales e inteligencia artificial. La iniciativa es financiada por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso y cuenta con el patrocinio de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y la Municipalidad de Cabildo.
La metodología del curso promueve la articulación territorial, la equidad de género y el trabajo colaborativo. Al finalizar, se espera propiciar la elaboración de al menos doce iniciativas comunitarias orientadas a responder a necesidades locales en ámbitos culturales, medioambientales y sociales. La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, institución que validó el diseño del programa, emitirá una constancia a los participantes que cumplan con la asistencia completa.
Las jornadas se desarrollarán de 16:00 a 20:00 horas en Casa López, ubicada en Avenida Humeres 596. Las personas interesadas pueden realizar sus consultas e inscripciones a través de los correos electrónicos [email protected] o [email protected].
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.