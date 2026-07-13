Escuela de Mediadores de Cine Chileno certifica a 175 agentes culturales de todo el país

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El programa formativo reunió a gestores culturales, mediadores y representantes de organizaciones audiovisuales de diversas regiones de Chile, promoviendo el intercambio de experiencias y la creación de estrategias para la formación de públicos.

Luego de dos meses de formación online y un encuentro presencial intensivo en Quilpué, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual finalizó con éxito la cuarta versión de la Escuela de Mediadores de Cine Chileno, un programa de formación en mediación y desarrollo de públicos dirigido a gestores culturales, mediadores y trabajadores de organizaciones y espacios culturales del sector audiovisual de todo el país.

Con esta nueva edición, la escuela alcanza cuatro versiones realizadas y un total de 175 personas certificadas provenientes de distintas regiones de Chile, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la mediación cultural y la vinculación entre las obras audiovisuales y sus públicos. Así lo señala Sebastián Cartajena, director artístico de Quilpué Audiovisual: “La Mediación Cultural se ha posicionado como una instancia relevante para el trabajo con el cine chileno en la actualidad. Es por ello que, en esta versión de la Escuela de Mediadores, nos pusimos el desafío de generar un encuentro presencial que fortaleciera el intercambio entre participantes de distintas regiones y disciplinas artísticas. Estas experiencias han permitido no sólo capacitar a distintas personas en el área de la mediación, sino también abrir nuevas redes que permitan darle continuidad a este proceso”.

Durante dos meses, los participantes fueron parte del Taller Expositivo-Reflexivo, compuesto por ocho sesiones en línea orientadas a entregar contenidos, perspectivas y herramientas para el trabajo de mediación de obras audiovisuales con públicos. Las clases estuvieron a cargo de María Paz Peirano, Carla Godoy, Antonella Estévez, Josefa Ruiz, Carla Pinochet, Francisca Soto, Constanza Ramírez, Claudia Santos y Christian Ramírez.

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