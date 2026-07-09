Escuela de Temporada UPLA reunió a la comunidad en torno al aprendizaje, la cultura y el bienestar

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La iniciativa de la Universidad de Playa Ancha concluyó con una amplia participación, consolidándose como un espacio de aprendizaje abierto y gratuito que fortalece el vínculo entre la academia y el entorno social.

Con una amplia participación de vecinas, vecinos, estudiantes y organizaciones sociales, la Universidad de Playa Ancha concluyó una nueva versión de su Escuela de Temporada 2026. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Vinculación con el Medio junto al proyecto ADAIN 2493, ofreció durante cinco jornadas talleres gratuitos orientados a fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

La programación contempló actividades en ámbitos diversos como la alimentación saludable, deporte, patrimonio, asesoría jurídica para organizaciones sociales, la preservación documental y el mutualismo. Sergio Galdames, coordinador académico del proyecto ADAIN 2493, destacó el compromiso institucional: “Como universidad pública y regional, buscamos generar instancias de encuentro donde el conocimiento circule en ambas direcciones. La Escuela de Temporada es una expresión concreta de nuestro compromiso con la vinculación con el medio y con el fortalecimiento de las comunidades a través del acceso a conocimientos y experiencias significativas”.

Las y los participantes valoraron la utilidad práctica de los contenidos. Jacqueline Sandoval señaló: “Aprendí cosas muy entretenidas y, sobre todo, información que la profesora entregó de una manera dinámica y cercana. Son conocimientos accesibles para aplicar en la alimentación de mi familia y en mi vida diaria”. Por su parte, Isabel Bahamondes Vargas, quien asistió al taller de Asesorías Jurídicas, destacó que los aprendizajes le permiten “orientar y asesorar a otras personas” en su quehacer cotidiano.

Finalmente, Juanita Arias, tallerista de la Ruta Patrimonial de la Memoria Mutualista en el Cementerio N.º 3 de Playa Ancha, relevó la importancia de estos recorridos: “En el cementerio nace parte importante de esta historia. Aquí se puede comprender cómo estas sociedades mutualistas se organizaron para levantar bóvedas y asegurar una sepultura digna para sus integrantes. Me sorprendió el interés de quienes participaron; estuvieron muy atentos y expectantes durante todo el recorrido”.

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