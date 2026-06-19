Escuela Diego Portales potencia actividades recreativas junto a proyecto de vinculación UPLA

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La inauguración de un mural colaborativo en el establecimiento de Playa Ancha marcó un nuevo hito de la iniciativa “Entrelazando Saberes”.

Con la presencia de estudiantes, profesores y apoderados de la comunidad educativa, la Escuela Diego Portales Palazuelos inauguró un mural colaborativo en el patio del establecimiento, como parte de las distintas actividades que están realizando con la Universidad de Playa Ancha en el marco del proyecto de vinculación con el medio “Entrelazando Saberes”.

Elaborado por la misma comunidad educativa y estudiantes de la Facultad de Arte UPLA que integran el elenco artístico “Artes Visuales”, el mural busca embellecer el patio de la escuela y servir de telón de fondo en sus actividades oficiales, aportando una gama de colores vivos y elementos identitarios que los propios estudiantes aportaron a su diseño.

El director del establecimiento, Milton Figueroa Gándara, explicó que este mural es resultado del trabajo colaborativo entre la universidad y la escuela que se ha sostenido en el último semestre a partir del proyecto, lo que ha servido para generar aprendizajes mutuos y fortalecer los vínculos colaborativos, “por eso el mural tiene ese título, que es la construcción entre distintas visiones del mundo, que confluyen en este caso en la escuela y en un ámbito educativo”, señaló.

A la actividad también asistió el Servicio de Educación Pública de Valparaíso, representado por su encargada de la Unidad de Participación y Vinculación Territorial, Cristina Zapata Zamorano, quien valoró el aporte de este mural no solamente al ornato del establecimiento, si no a una experiencia de participación real de sus estudiantes.

“Lo que visualizamos como servicio local que el mural de colores de la escuela Diego Portales pasa de ser una pintura bonita, que hoy día es parte de una escenografía para todos los efectos de actos y eventos importantes de la escuela, a un proyecto de participación real de las niñeces, para las niñeces”, señaló la encargada.

Financiado por los Fondos de Educación Superior Regional del Ministerio de Educación, el proyecto “Entrelazando Saberes” busca aportar al bienestar integral de las distintas comunidades del cerro de Playa Ancha a través de la articulación de las carreras de pregrado de la UPLA, junto a sus académicos, diseñando e implementando estrategias colaborativas de trabajo.

Sergio Fernández Uribe, académico de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y coordinador académico del proyecto, explicó que el mural es parte de tres estrategias que están trabajando junto a la escuela, como son los recreos activos a cargo de estudiantes de la carrera de Tecnología en Deporte y Recreación, y talleres de serigrafía.

Sobre esta última estrategia, estudiantes de séptimo y octavo básico han estado asistiendo a sesiones de una hora en el taller de serigrafía de la Facultad de Arte para aprender las técnicas de grabado y elaborar sus propios diseños, contribuyendo así a enriquecer las experiencias artísticas de la escuela.

“Estamos terminando algo, pero queremos que también sea el inicio de muchas otras actividades, muchas otras intervenciones que puede hacer la universidad, más allá del proyecto. Que queden instaladas estas acciones, que la universidad las tome, las refuerce, las incorpore y las implemente en las carreras y a través de cada uno de los cursos que se imparten en ellas”, sostuvo Sergio Fernández.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.