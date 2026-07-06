Especial Vacaciones de Invierno: Cartelera cultural gratuita llega al Edificio Cousiño de Valparaíso

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El Centro de Extensión Edificio Cousiño de Duoc UC Sede Valparaíso invita a disfrutar de una jornada familiar con narración oral, talleres creativos y música en vivo este sábado 11 de julio.

Con una programación gratuita especialmente diseñada para disfrutar en familia, el Centro de Extensión Edificio Cousiño de Duoc UC Sede Valparaíso celebrará una nueva edición de su Especial Vacaciones de Invierno. La jornada reunirá narración oral, un taller creativo y un concierto familiar, ofreciendo experiencias que invitan a descubrir el valor de las historias, la imaginación y la música en un entorno patrimonial.

La programación comenzará a las 11:00 horas con “A Puertas Abiertas Vol. 3”, una sesión de narración oral a cargo de Josefina Cuenta Cuentos, quien llevará al público por un recorrido de relatos para compartir y disfrutar en familia. Posteriormente, a las 12:30 horas, Macarena Belmar dirigirá el taller “Mi Primera Editorial”, una experiencia participativa donde niños y niñas podrán explorar el proceso de creación de un libro y desarrollar su creatividad.

La jornada finalizará a las 16:00 horas con el concierto de La Ciscu Margaret, espectáculo musical pensado para reunir a grandes y pequeños en torno a la música. Las actividades son gratuitas, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa. El enlace para reservar un lugar estará disponible desde el jueves 9 de julio, a las 09:00 horas, a través de las historias de Instagram de @centroextensionduocvalpo.

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