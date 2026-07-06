Especial Vacaciones de Invierno: Cartelera cultural gratuita llega al Edificio Cousiño de Valparaíso
El Centro de Extensión Edificio Cousiño de Duoc UC Sede Valparaíso invita a disfrutar de una jornada familiar con narración oral, talleres creativos y música en vivo este sábado 11 de julio.
Con una programación gratuita especialmente diseñada para disfrutar en familia, el Centro de Extensión Edificio Cousiño de Duoc UC Sede Valparaíso celebrará una nueva edición de su Especial Vacaciones de Invierno. La jornada reunirá narración oral, un taller creativo y un concierto familiar, ofreciendo experiencias que invitan a descubrir el valor de las historias, la imaginación y la música en un entorno patrimonial.
La programación comenzará a las 11:00 horas con “A Puertas Abiertas Vol. 3”, una sesión de narración oral a cargo de Josefina Cuenta Cuentos, quien llevará al público por un recorrido de relatos para compartir y disfrutar en familia. Posteriormente, a las 12:30 horas, Macarena Belmar dirigirá el taller “Mi Primera Editorial”, una experiencia participativa donde niños y niñas podrán explorar el proceso de creación de un libro y desarrollar su creatividad.
La jornada finalizará a las 16:00 horas con el concierto de La Ciscu Margaret, espectáculo musical pensado para reunir a grandes y pequeños en torno a la música. Las actividades son gratuitas, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa. El enlace para reservar un lugar estará disponible desde el jueves 9 de julio, a las 09:00 horas, a través de las historias de Instagram de @centroextensionduocvalpo.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.