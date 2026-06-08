Especialistas alertan por la mala calidad del aire y su impacto en la salud

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La contaminación ambiental genera inquietud entre autoridades y expertos, especialmente por sus efectos en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los episodios de mala calidad del aire que se han registrado en distintas ciudades del país por estos días vuelven a poner sobre la mesa una preocupación que cada año toma relevancia: el impacto de la contaminación ambiental en la salud. Y aunque el invierno todavía no comienza, el escenario ya genera inquietud tanto en autoridades como en especialistas.

Lo que muchas veces se percibe como una nube gris sobre las ciudades es, en realidad, un problema que puede afectar a muchas personas. Durante estos episodios aumentan las molestias respiratorias, la irritación en ojos y garganta y las dificultades para respirar. También crecen las consultas por crisis asmáticas y descompensaciones en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares son quienes enfrentan mayores riesgos frente a la exposición constante a contaminantes. A esto se suman las bajas temperaturas, la poca ventilación y el uso de sistemas de calefacción que, en algunos casos, empeoran aún más las condiciones ambientales.

La Dra. Nancy Fontana de Cordillera Interclinica señala que, “el problema es que muchas veces estas alertas se normalizan. Se asumen como parte habitual de esta época del año, cuando en realidad representan una advertencia sobre un entorno que puede enfermarnos silenciosamente. La contaminación no siempre genera síntomas inmediatos, pero la exposición prolongada sí puede relacionarse con enfermedades respiratorias persistentes y daños cardiovasculares.”

Por eso, las medidas preventivas siguen siendo fundamentales. Evitar actividades físicas intensas al aire libre en días críticos, mantener ventilados los espacios y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar una diferencia importante.

Hablar de contaminación es también abordar salud pública, bienestar y futuro. Porque cuidar la calidad del aire no solo protege nuestro entorno, sino también la vida y salud de quienes compartimos en la urbe.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.