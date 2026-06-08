Especialistas del Hospital Carlos Van Buren comparten la vanguardia de la infectología neonatal en Uruguay

Cargando... Cargando...

Profesionales del centro asistencial porteño fueron invitadas para exponer en un curso sobre dicho ámbito de la medicina debido al avanzado desarrollo que ha tenido en Valparaíso.

Las médicas infectólogas pediatras Daniela Fuentes y Alejandra Sandoval, junto a la química farmacéutica Patricia Klahn, todas funcionarias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, destacaron como expositoras en el Curso de Infectología Neonatal, realizado en Punta del Este, Uruguay. El evento, organizado por la Unidad Académica de Neonatología del Centro Hospitalario Pereira Rossell y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de dicho país, reunió a especialistas de Chile para compartir y actualizar conocimientos en prevención, diagnóstico y manejo de infecciones neonatales.

Hospital Van Buren como referente regional

La Dra. Alejandra Sandoval, única infectóloga neonatal certificada formalmente en Chile tras su especialización en Canadá, destacó la relevancia de que el país sea considerado un referente en una disciplina aún en desarrollo a nivel mundial. “Que nos valoren dentro de la región como expertos en infectología neonatal le da un plus gigante a nuestro país”, señaló. Sandoval subrayó el mérito de que tres de los cuatro expertos invitados a exponer provengan del mismo hospital regional, lo que resalta el nivel de excelencia alcanzado por el equipo del Carlos Van Buren pese a los recursos limitados.

En sus intervenciones, la Dra. Sandoval abordó temas de alta relevancia como la sepsis neonatal precoz, el manejo actual de la enterocolitis necrosante (NEC) en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y las infecciones por bacterias multirresistentes.

Presentaciones técnicas y académicas de alto nivel

Por su parte, la Dra. Daniela Fuentes presentó ponencias sobre el manejo de brotes por agentes virales en UCIN, el uso de antisépticos en prematuros y el tratamiento de toxoplasmosis congénita. En tanto, la químico farmacéutica Patricia Klahn abordó temas innovadores como la incorporación de parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos en recién nacidos prematuros y a término, destacando su experiencia en determinación de niveles plasmáticos de antimicrobianos.

Reconocimiento internacional

La participación del equipo chileno fue ampliamente valorada por los organizadores y asistentes al curso. “En Uruguay nos consideran un grupo potente y creíble, con bases sólidas y con años de experiencia”, comentó la Dra. Alejandra Sandoval. Además, destacó que las recomendaciones chilenas tienen un impacto real en las prácticas clínicas uruguayas, lo que refuerza el liderazgo técnico y científico del hospital porteño en la región.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.