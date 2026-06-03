Estudiante de la USM impulsa innovador proyecto de digitalización patrimonial 3D

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Un estudiante de Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial de la USM Sede Viña del Mar desarrolla un laboratorio de digitalización 3D para preservar edificios históricos y objetos patrimoniales, utilizando escáneres láser y software especializado.

Con el objetivo de aportar a la conservación del patrimonio arquitectónico mediante el uso de nuevas tecnologías, Joaquín Medel, estudiante de Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Sede Viña del Mar, está desarrollando un proyecto orientado a la creación de un laboratorio de digitalización patrimonial 3D al interior de la casa de estudios.

La iniciativa, vinculada al Departamento de Diseño y Manufactura (DIMA), busca implementar tecnologías de escaneo tridimensional para generar registros digitales de alta exactitud tanto de espacios patrimoniales como de objetos históricos, permitiendo preservar información arquitectónica, estructural y patrimonial de manera digital.

Según explicó Medel, el principal objetivo del proyecto es contribuir a la conservación del patrimonio mediante documentación técnica precisa, que pueda ser utilizada en procesos de restauración, investigación, difusión cultural y respaldo frente a posibles deterioros o desastres naturales.

“Muchas estructuras patrimoniales están constantemente expuestas al deterioro, incendios o sismos, y en muchos casos no existe documentación técnica actualizada que permita recuperarlas adecuadamente. La preservación digital permite resguardar información valiosa y conservar parte de la historia y memoria patrimonial”, señaló Joaquín Medel.

Para el desarrollo del proyecto se están utilizando diversas tecnologías de escaneo y procesamiento digital, entre ellas el escáner láser Trimble X7, el escáner Creality Raptor y el brazo de medición FARO Edge, además de software especializado para el procesamiento y reconstrucción digital de la información capturada.

Estas herramientas permiten generar modelos tridimensionales de alta precisión, capaces de representar dimensiones, geometrías y detalles arquitectónicos de estructuras y objetos patrimoniales de manera mucho más completa que un levantamiento tradicional.

El estudiante destacó además que este tipo de tecnologías posee un amplio potencial de aplicación en Chile, especialmente considerando la exposición de numerosas estructuras patrimoniales a riesgos naturales y al paso del tiempo.

“Estas herramientas podrían utilizarse en museos, iglesias, edificios históricos, sitios arqueológicos e incluso espacios urbanos completos, apoyando procesos de conservación, restauración y gestión patrimonial. Además, también abren oportunidades para la educación, la difusión cultural y el desarrollo de recorridos virtuales”, comentó.

Uno de los espacios donde ya se ha implementado parte de este trabajo es el Palacio Lyon, sede del Museo de Historia Natural de Valparaíso, donde el proyecto ha recibido una positiva recepción tanto desde el ámbito cultural como desde el propio museo.

Joaquín Medel enfatizó que más allá de la innovación tecnológica, el proyecto busca transformarse en una herramienta concreta para proteger y mantener viva la memoria patrimonial para las futuras generaciones.

En esta misma línea, Mario Salina, profesor del Departamento de Diseño y Manufactura y guía de tesis de Joaquín Medel, destacó que “para el Departamento este proyecto tiene una doble relevancia, por una parte, es una gran oportunidad dar a conocer nuestras capacidades tecnológicas y profesionales hacia la industria y otros espacios de la sociedad y por otro lado es muy satisfactorio poder agregar a nuestro foco de interés un ámbito que en nuestro país está muy desprotegido que es la conservación patrimonial”.

“Ante esto, nuestra intención es poder hacer en el mediano plazo un levantamiento que nos permita conservar en medios digitales la mayor cantidad de edificios y monumentos patrimoniales, partiendo por los más próximos Viña del Mar, Valparaíso y alrededores y hacer que estos registros puedan quedar a disposición de los interesados, quienes podrán dirigirse a nuestra institución para acceder a la información digital”, agregó el docente.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.