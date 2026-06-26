Estudiante de Santo Tomás Viña del Mar representa a Chile en el Sudamericano de Lucha de Brazos en Argentina

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Matías Rocco, alumno de Técnico en Deporte, compite este fin de semana en Buenos Aires en las categorías de brazo izquierdo y derecho frente a los mejores exponentes del continente.

Con disciplina, perseverancia y una profunda convicción por el deporte, Matías Amador Rocco Espinoza, estudiante de primer semestre de la carrera de Técnico en Deporte del CFT Santo Tomás, se encuentra representando a Chile en el Campeonato Sudamericano de Lucha de Brazos, que se desarrolla este fin de semana en Buenos Aires, Argentina, reuniendo a destacados exponentes de Sudamérica y competidores internacionales.

A sus 20 años, Matías ha logrado consolidarse como una de las promesas nacionales de esta disciplina, pese a llevar poco más de un año practicándola. Su acercamiento a la lucha de brazos fue casual, tras descubrir este deporte durante un entrenamiento en gimnasio, experiencia que marcó el inicio de un exigente camino competitivo.

“El deporte es una filosofía de vida. Me ha enseñado disciplina, constancia y la capacidad de enfrentar desafíos. Es parte de quien soy y de cómo quiero aportar a la sociedad”, expresó el estudiante.

Actualmente, Matías integra el Club Deportivo Team Grizzly de Limache, organización que ha impulsado el desarrollo de la disciplina en la Región de Valparaíso mediante espacios de entrenamiento abiertos a la comunidad. Desde el club, su presidente, Diego Urrutia, destacó el crecimiento que han experimentado en poco tiempo y el nivel alcanzado por sus deportistas.

Urrutia señaló que el club nació de manera muy sencilla, entrenando en una plaza con una sola mesa y motivación colectiva, sin imaginar que en tan poco tiempo tendrían atletas compitiendo a nivel sudamericano. Además, resaltó la preparación de Matías, asegurando que su disciplina y fortaleza mental lo posicionan como un competidor sólido para este desafío internacional.

Compatibilizar estudios, trabajo y entrenamiento de alto rendimiento no ha sido sencillo para el estudiante. Matías reconoce que el proceso exige organización, sacrificio y disciplina constante. Según explicó, rendir al máximo en lo académico, laboral y deportivo implica una planificación rigurosa y una gran fortaleza mental.

“Cuando compites al más alto nivel, la motivación deja de ser suficiente; al final lo que queda es la disciplina”, afirmó.

Desde Santo Tomás, la directora del Área de Actividad Física y Deporte y jefa de carrera de Técnico en Deporte, María Antonieta Acevedo valoró el compromiso del estudiante y el esfuerzo que implica sostener un rendimiento de excelencia en múltiples ámbitos.

“Para nosotros es un orgullo contar con estudiantes deportistas de alto rendimiento. Sabemos el sacrificio que realizan para compatibilizar estudios, trabajo y entrenamiento, por eso buscamos entregar las facilidades académicas necesarias para apoyar su desarrollo integral”, indicó Acevedo. Añadió que experiencias como la de Matías fortalecen valores fundamentales como la constancia, la disciplina y la perseverancia, esenciales tanto en el deporte como en la vida profesional.

La participación de Matías también refleja el crecimiento de la lucha de brazos a nivel nacional. El vicepresidente de la Federación Chilena de Lucha de Brazos, Esteban Navarrete, destacó que la delegación chilena llegó a Argentina con 54 atletas, una de las más numerosas en la historia reciente del país.

Navarrete explicó que este deporte ha evolucionado considerablemente en Chile durante los últimos años, pasando de ser conocido popularmente como “el gallito” a consolidarse como una disciplina profesional con reglamentación oficial, clubes federados y competencias de alto nivel. Además, subrayó que se trata de una práctica inclusiva, abierta a hombres, mujeres y personas de distintas edades.

Este viernes, Matías enfrenta el proceso oficial de pesaje en la categoría menos 70 kilos, paso previo a su participación en el torneo. Durante el fin de semana competirá en ambas modalidades: brazo izquierdo el sábado y brazo derecho el domingo, enfrentándose a algunos de los mejores exponentes del continente.

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