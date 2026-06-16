Estudiantes de Escuela América lanzan libro de cuentos “Voces y Colores”

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Estudiantes de séptimo básico de la Escuela América, dependiente de SLEP Valparaíso, celebraron el lanzamiento de su libro de cuentos “Voces y Colores”, una iniciativa pedagógica que fomenta la escritura, lectura y expresión artística.

La comunidad educativa de la Escuela América celebró el lanzamiento de “Voces y Colores”, una recopilación de cuentos creados por estudiantes de séptimo básico, quienes plasmaron en sus relatos sus experiencias, sueños, reflexiones y miradas sobre el mundo que los rodea. La actividad contó con la participación del seremi de Educación, Juan Carlos Klenner; la vocera regional de Gobierno, Rosario Pérez; el director ejecutivo subrogante del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda; además de apoderados, docentes y estudiantes.

“Este libro es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa. Felicitamos a los estudiantes que participaron en su creación, porque a través de sus relatos, experiencias e ideas nos demuestran que la lectura y la escritura son herramientas que permiten desarrollar la imaginación, expresar la propia voz y construir aprendizajes significativos”, reflexionó Juan Carlos Klenner, Seremi de Educación. Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el valor de iniciativas que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas, el pensamiento creativo y la confianza de los estudiantes para expresar sus ideas a través de la escritura.

Margarita García, directora de la Escuela América, expresó su orgullo por el hito, señalando que es la primera vez que ve el lanzamiento de un libro que nace de los alumnos de séptimo básico. “Tiene un proyecto que fue parte de la unidad Héroes, donde todos escribieron, los 46 alumnos escribieron su cuento, y gracias a la profesora, el compromiso, la entrega que tiene, la dedicación, se pudo hacer gestiones, ella de manera personal, y plasmó todos estos cuentos en un libro, que se llama Voces y Colores de la Escuela América”, agregó.

El libro reúne una diversidad de historias creadas íntegramente por las y los estudiantes, reflejando su talento, sensibilidad y capacidad narrativa. Asimismo, representa el resultado de un trabajo colaborativo entre docentes, familias y la comunidad educativa, fortaleciendo los procesos de aprendizaje desde una perspectiva integral. Elian, estudiante de séptimo A, compartió detalles de su cuento: “Mi cuento trató sobre una chica que conoció a un chico en el cual se enamoraron, pero lastimosamente su amor no pudo seguir más allá por la distancia”.

La jornada finalizó con la presentación de algunos de los cuentos por parte de sus autores y autoras, quienes compartieron con orgullo sus creaciones ante la comunidad educativa y las autoridades presentes. La docente Paola Zamora indicó que el proyecto “nació desde la unidad 1 de héroes de séptimo básico, en donde se trabajaron pedagógicamente todo articulado, todos los objetivos del currículum, ya en donde trabajamos las etapas de la escritura creativa, donde fuimos trabajando por proceso”. Con esta iniciativa, la Escuela América reafirma su compromiso con una educación que promueve la creatividad, la participación estudiantil y el desarrollo de talentos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.