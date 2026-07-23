Estudiantes de la UAI inician Trabajos de Invierno 2026 en Quillota
Más de cien voluntarios del campus Viña del Mar colaboran en la reparación de viviendas afectadas por el reciente sistema frontal en la comuna.
En el marco de la celebración de sus 30 años, los Trabajos de Invierno (TTI) de la Universidad Adolfo Ibáñez dieron inicio a una nueva versión, movilizando a más de cien estudiantes voluntarios del campus Viña del Mar. La iniciativa, que busca promover el compromiso social y la formación integral, se trasladó hasta la comuna de Quillota para brindar apoyo directo a las familias damnificadas por el reciente temporal.
En estrecha coordinación con la Municipalidad de Quillota, los jóvenes realizaron un catastro de los daños en las viviendas, permitiendo priorizar las necesidades más urgentes y comenzar con las labores de reparación de interiores. Esta experiencia en terreno permite a los estudiantes poner sus capacidades al servicio de la comunidad, fortaleciendo valores como la solidaridad y el trabajo colaborativo.
Durante la primera jornada, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias, junto al vicerrector del campus Viña del Mar, Claudio Osorio, recorrieron los puntos de trabajo y se reunieron con el alcalde de Quillota, Luis Mella. En la instancia, las autoridades agradecieron la colaboración municipal y destacaron la relevancia de estas alianzas para responder de manera efectiva a las necesidades locales.
Desde hace tres décadas, el espíritu de esta iniciativa se resume en la premisa: “¡Pasarlo bien, haciendo el bien!”. Con esta nueva versión, la institución reafirma su compromiso con la formación de profesionales vinculados al desarrollo del país y al aprendizaje en contextos reales.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.