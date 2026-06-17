Estudiantes de Puchuncaví y Quintero exploran la dinámica de fluidos y desalinización en experimentos prácticos

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Cerca de 80 escolares de la zona participaron en una jornada educativa impulsada por Aguas Pacífico y la Universidad de Valparaíso.

En la Escuela La Greda, Aguas Pacífico, en colaboración con el Laboratorio de Procesos Costeros (Labocéano) de la Universidad de Valparaíso (UV), organizaron una sesión de experimentos prácticos sobre salinidad y dinámica de fluidos marinos. La actividad, relevante para las localidades de Quintero y Puchuncaví, se realizó en el marco del mes del medio ambiente y contó con la participación de aproximadamente 80 estudiantes de séptimo básico y tercero medio de la Escuela La Greda y el Liceo Politécnico de Quintero.

Felipe Rivera, jefe de relacionamiento comunitario de Aguas Pacífico, explicó que la iniciativa buscó vincular la educación, la academia y el desarrollo local a través de la experiencia empírica. Los estudiantes observaron la interacción de fluidos con distintas densidades y la variación de salinidad, fortaleciendo sus competencias en ciencias naturales y medioambiente. “Aprendieron haciendo” sobre el comportamiento de las mareas y la dispersión de salmuera de manera lúdica.

El equipo de Labocéano de la UV diseñó los experimentos para que los jóvenes comprendieran de forma sencilla el desplazamiento de masas de agua de diferente densidad y el funcionamiento de la desalinización. Alexandra Bruna, encargada del laboratorio, destacó la importancia de la vinculación con la comunidad escolar, enseñando procesos costeros de manera amigable. La actividad incluyó tres estaciones donde los estudiantes experimentaron con mezclas, densidades de líquidos y simularon la dispersión de una pluma salina en un canal de olas.

La iniciativa tuvo una excelente recepción por parte de directivos y docentes, quienes valoraron la aplicación práctica de los aprendizajes conceptuales, especialmente ante el interés público en los proyectos de desalinización y su interacción con el ecosistema costero. Juan Pedro Figueroa, director del colegio La Greda, resaltó el alcance pedagógico y la conexión con el entorno industrial, subrayando la importancia de conocer estos procesos en un contexto de escasez hídrica. Mibzar Cáceres, profesora del Liceo Politécnico de Quintero, enfatizó la necesidad de que los alumnos manejen datos técnicos y puedan socializar lo aprendido con su comunidad.

Los estudiantes también expresaron su satisfacción. Rocío Villarroel, alumna de séptimo básico de la Escuela La Greda, comentó: “A mí me gustó que nos dejaran interactuar, o sea, no solo ver y escuchar. Pudimos hacer un experimento viendo las densidades del agua y la diferencia entre el agua potable y el agua salada”.

Aguas Pacífico, fundada en 2016, tiene como objetivo abastecer de agua potabilizable a la región de Valparaíso y Metropolitana mediante su planta desalinizadora en Puchuncaví y un acueducto de 105 kilómetros. El proyecto, con una inversión de US$ 1.200 millones, cuenta con certificación de crédito verde y una calificación de sustentabilidad Very Good por Moody´s.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.