Estudiantes de Pullally transformarán su territorio en una experiencia audiovisual en La Ligua

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La iniciativa “Telares Estelares” fusiona el conocimiento local con artes mediales, en el marco del Festival Internacional PERFORMA.

Este viernes 21 de agosto, a las 18.30 horas, el arte medial llegará a La Ligua de la mano de estudiantes de 7° año básico de la Escuela Rural de Pullally. Los jóvenes serán los protagonistas de una jornada de creación que dará origen a una experiencia audiovisual, desarrollada en el marco de la sexta edición de PERFORMA, el Festival Internacional de Artes Mediales de Valparaíso, organizado por el Hub Creativo.

La actividad se llevará a cabo en Cecrea La Ligua y tendrá como punto de partida un taller de creación donde los estudiantes, junto a su profesora Angélica Vergara Domínguez, trabajarán en la construcción de criaturas, personajes y universos inspirados en su entorno. Topónimos, flora, fauna, paisajes y leyendas locales servirán como materia prima para este proceso, que será posteriormente animado e integrado en “Telares Estelares”.

La muestra se plantea como un relato audiovisual en vivo, donde las creaciones serán proyectadas sobre la arquitectura de Cecrea La Ligua. La experiencia será guiada por la artista Hilda Fanny Estela, quien al finalizar realizará una sesión de visuales en vivo. “Telares Estelares propone un cruce entre educación, creación artística, tecnologías audiovisuales y conocimiento local, poniendo en el centro la capacidad de niñas, niños y jóvenes para observar, interpretar y transformar creativamente los lugares que habitan”, señalan desde la organización.

En paralelo, la jornada incluirá el encuentro “Redes sobre el Mapa” a las 09:30 horas en el Museo de La Ligua, una instancia para que artistas, gestores y organizaciones locales mapeen saberes y futuros posibles para la provincia de Petorca.

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