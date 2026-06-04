Estudiantes de Valparaíso debaten sobre uso de redes sociales en mesa regional de entornos digitales seguros

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Cerca de 40 alumnos de diversos colegios y liceos de la zona participaron en un encuentro organizado por las Seremías de Desarrollo Social y Familia y Educación para discutir el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros.

En el marco del Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros, se llevó a cabo la primera mesa regional sobre esta temática en Valparaíso, reuniendo a casi 40 estudiantes de colegios particulares subvencionados y de aquellos que integran el SLEP Valparaíso.

Durante el encuentro, los jóvenes compartieron sus experiencias cotidianas en el mundo digital y cómo estas se relacionan con su identidad. Expresaron la necesidad de una mayor comprensión por parte de padres y adultos respecto a la estrecha conexión que tienen los nativos digitales con la tecnología y las redes sociales.

Los estudiantes del Colegio Salesiano, Colegio La Igualdad, el Liceo de Niñas y del Instituto Superior de Comercio de Valparaíso concordaron en que, si bien la regulación del uso de tecnologías es necesaria, esta debe ir de la mano con métodos de acompañamiento psicológico, especialmente para niños y niñas más pequeños con una alta dependencia de los artefactos electrónicos.

Al respecto, el seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso, Nicolás Cerda Díez, enfatizó la importancia de acercarse a la juventud y escuchar sus opiniones sobre el uso de plataformas digitales. “Vivimos en una sociedad digitalizada y eso no lo podemos negar. El uso de tecnologías es parte del día a día y por eso debemos ser responsables con el uso que le damos y cómo le enseñamos a los niños, niñas y adolescentes a utilizar estas nuevas herramientas. Nuestro compromiso es el de escuchar las opiniones de los estudiantes, apoderados y docentes para hacerlos partícipes la discusión y la construcción de entornos digitales seguros”, señaló el seremi.

Por su parte, el seremi de Educación de la región de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, reforzó la idea de crear institucionalidad en torno al buen trato en entornos digitales, entendiéndolo como una extensión del trabajo que se realiza en las aulas escolares. “Como sistema educativo, tenemos el desafío de preparar a las y los estudiantes para desenvolverse en una sociedad cada vez más digital. Para ello, es fundamental escuchar sus experiencias y perspectivas, porque nos permiten comprender mejor los desafíos que enfrentan y fortalecer las estrategias educativas que impulsamos desde las comunidades escolares. La educación digital forma parte de la formación integral de las y los estudiantes y es una herramienta clave para promover aprendizajes, fortalecer la convivencia escolar y fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías”, concluyó el seremi.

Esta mesa ha proporcionado a los ministerios involucrados una valiosa base de información real sobre la situación actual de niños, niñas y jóvenes en relación con el uso y desarrollo de plataformas digitales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.