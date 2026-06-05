Estudiantes de Zapallar desarrollan sistema de drones e IA para detectar incendios forestales

Cargando... Cargando...

Un proyecto del Liceo Bicentenario de Zapallar, que utiliza drones e inteligencia artificial para la detección temprana de focos de incendios, fue reconocido y financiado por la Fundación Familia Piñera Morel.

El Liceo Bicentenario de Zapallar ha sido reconocido con el fondo concursable Vivan los Liceos Bicentenario, impulsado por la Fundación de Beneficencia Pública Familia Piñera Morel Nuevos Horizontes. Este fondo tiene como objetivo apoyar proyectos educativos innovadores desarrollados por comunidades escolares en todo el país.

El proyecto seleccionado, titulado “Misión Centinela: Drones e IA para salvar nuestros cerros”, fue desarrollado por los estudiantes Borja Vega y Samy Deronvil, en colaboración con el profesor Andrés Dadah. La iniciativa se centra en la implementación de un sistema de alerta temprana contra incendios forestales, utilizando drones e inteligencia artificial. Este sistema incorpora tecnología de entrenamiento de redes neuronales con imágenes capturadas directamente en la comuna.

La propuesta permitirá que el sistema aprenda a diferenciar, en tiempo real, fenómenos como neblina, nubes y columnas de humo incipientes. Al procesar esta información visual, podrá detectar posibles focos de riesgo y facilitar una respuesta de emergencia oportuna.

Adela Silva, directora de Educación de la comuna, destacó el valor pedagógico y tecnológico del proyecto. “Este reconocimiento demuestra que cuando existen estudiantes motivados y docentes comprometidos, es posible desarrollar proyectos con un alto nivel. El trabajo con redes neuronales y procesamiento de imágenes representa un aprendizaje de enorme valor para nuestros estudiantes, porque los acerca tempranamente a tecnologías que hoy son fundamentales en el desarrollo científico y profesional”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, expresó su orgullo por este logro. “Este tipo de logros nos llena de orgullo porque refleja el enorme talento que existe en nuestros establecimientos educacionales. Que estudiantes de nuestra comuna estén desarrollando soluciones concretas para prevenir incendios, utilizando drones e inteligencia artificial, habla de una educación conectada con el presente de nuestra comuna”, sostuvo el edil.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.