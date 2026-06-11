Estudiantes del Liceo Agrícola de Quillota profundizan conocimientos sobre agroecología en taller especializado

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La capacitación permitió a los estudiantes conocer en terreno la condición biológica de los suelos mediante metodologías prácticas, fortaleciendo conocimientos vinculados a la agroecología, el cuidado del medio ambiente y la formación técnico-profesional.

Como parte de su compromiso con una educación técnico-profesional conectada con el aprendizaje práctico y el cuidado del medio ambiente, estudiantes del Liceo Agrícola de Quillota participaron en un taller sobre suelo vivo y Determinación de la Condición Biológica del Suelo (CBS), desarrollado en conjunto con profesionales del Centro Ceres. La actividad tuvo como propósito acercar a los jóvenes a una comprensión integral del suelo como un sistema vivo, promoviendo una mirada sustentable y agroecológica sobre uno de los recursos fundamentales para la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron diversas pruebas de campo que les permitieron identificar y evaluar las principales esferas de influencia biológica presentes en el suelo: la detritósfera, drilosfera, rizósfera, agregatósfera y porósfera. A través de una metodología participativa y de aprendizaje activo, los alumnos observaron directamente las características biológicas del suelo y analizaron su estado, clasificándolo según su condición como buena, regular o pobre.

El profesional de la línea de suelos del Centro Ceres, Gonzalo Ávila, explicó que este tipo de experiencias busca generar un cambio en la manera en que las personas comprenden la naturaleza. “La aproximación al concepto de suelo vivo es fundamental para que los estudiantes dejen de ver el suelo como un objeto inerte y comiencen a entenderlo como un sistema vivo, capaz de alimentarse, respirar, digerir materia orgánica y sostener la producción de alimentos. Estas actividades permiten acercar la ciencia a los estudiantes y conectar la investigación con su formación técnica a través del aprender haciendo”, señaló.

El jefe de Producción del Liceo Agrícola, Rodrigo Muñoz, destacó el impacto que tuvo la experiencia en el proceso formativo de los estudiantes. “Esta visita a Ceres impactó notablemente el aprendizaje de los estudiantes, ya que actualmente se encuentran trabajando contenidos relacionados con el manejo y las propiedades físicas del suelo. Además, esta actividad se vincula directamente con nuestros sellos institucionales de agroecología y medio ambiente, permitiéndonos profundizar esos aprendizajes de manera práctica y significativa”, indicó.

Desde el Programa de Integración Escolar (PIE), la coordinadora Pamela Cepeda valoró el aporte de las salidas pedagógicas como una estrategia que favorece la participación y la construcción de aprendizajes significativos. “Estas experiencias son muy valiosas porque permiten que los estudiantes aprendan haciendo. Eso genera aprendizajes más profundos, motivadores y que posteriormente pueden compartir con sus compañeros. Cuando los estudiantes aprenden de forma práctica y entretenida, el conocimiento se vuelve mucho más significativo”, afirmó.

Por su parte, el director del Liceo Agrícola de Quillota, Sebastián Bazán, resaltó la importancia de mantener y fortalecer este tipo de iniciativas como parte del proyecto educativo institucional. “Para nosotros es fundamental desarrollar salidas pedagógicas que respondan a nuestros sellos educativos y a nuestra forma de entender la educación. Abrir estos espacios fortalece las trayectorias educativas y laborales de nuestros estudiantes, especialmente considerando que somos un establecimiento técnico-profesional. Esperamos seguir potenciando esta vinculación con el medio para continuar enriqueciendo los aprendizajes de nuestros jóvenes”, señaló.

La actividad evidenció el interés, compromiso y participación de los estudiantes, quienes pudieron aplicar conocimientos adquiridos en el aula y descubrir nuevas formas de comprender la importancia del suelo para la agricultura, el medio ambiente y la vida. De esta manera, el trabajo conjunto entre el Liceo Agrícola de Quillota y el Centro Ceres continúa consolidándose como una valiosa instancia de colaboración que acerca la ciencia, la innovación y la sustentabilidad a la formación de las nuevas generaciones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.