Estudiantes del Liceo Gastronómico de Quilpué sorprenden a Embajadora de Hungría con menú internacional

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Alumnos de 3° Medio del establecimiento de la Fundación Obispo Rafael Lira y Refugio de Cristo pusieron en práctica sus habilidades culinarias y de hospitalidad en una destacada simulación pedagógica.

Estudiantes de 3° Medio del Liceo Gastronómico de Quilpué, establecimiento perteneciente a la Fundación Obispo Rafael Lira y Refugio de Cristo, vivieron una importante experiencia formativa al recibir a la Embajadora de Hungría en Chile, Edit Bucsi-Szabó, y a representantes consulares. Esta actividad se desarrolló en el marco de una simulación pedagógica del módulo Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad.

Durante la jornada, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de diseñar, preparar y presentar un menú internacional. Con ello, aplicaron los conocimientos técnicos, habilidades culinarias y competencias de atención y hospitalidad que han adquirido durante su proceso de formación técnico-profesional.

La actividad contó con la presencia de la Embajadora de Hungría en Chile, Edit Bucsi-Szabó, y del cónsul honorario de Hungría, Eduardo Kovacs Amengual. Ambos compartieron con la comunidad educativa y conocieron de cerca el trabajo y dedicación de los futuros profesionales del área gastronómica.

Esta primera simulación pedagógica tuvo como objetivo recrear un contexto real de servicio, fortaleciendo competencias fundamentales para el desempeño laboral de las y los estudiantes. Entre estas habilidades se destacan el trabajo en equipo, la planificación, la atención de público y la excelencia en el servicio.

Con esta iniciativa, la Fundación ORLI y Refugio de Cristo refuerzan su compromiso con la educación de los y las jóvenes de la provincia de Quillota, fortaleciendo espacios de formación técnico-profesional y vinculándolos a experiencias reales que les permiten desarrollar las competencias necesarias para su futuro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.