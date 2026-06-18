Estudio del Observatorio de la Transición Energética advierte brechas críticas en el camino de Chile hacia la carbono neutralidad

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Informe presentado en la PUCV destaca el liderazgo del país en generación eléctrica renovable, pero revela que las emisiones totales han aumentado un 30% en los últimos 15 años debido a la dependencia de hidrocarburos en transporte y calefacción.

Chile se ha posicionado como uno de los líderes de América Latina en generación eléctrica renovable, alcanzando cerca del 70% de participación de energías renovables en su matriz de generación eléctrica, impulsada principalmente por el rápido despliegue de la energía solar y eólica durante la última década. Así lo revela el informe Estado de la Transición Energética, elaborado por el Observatorio de la Transición Energética (ODTE), organización independiente dedicada a evaluar el avance del país en este proceso.

El informe fue presentado en el Seminario Avances y Desafíos de la Transición Energética, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). La investigación constata que, desde 2010, la transición energética ha avanzado con fuerza en el sector eléctrico, lo que ha permitido reducir la participación de los combustibles fósiles en la generación. Sin embargo, este progreso no ha logrado reducir las emisiones totales del país, que han aumentado cerca de un 30% en los últimos 15 años, debido a que gran parte de los principales consumos energéticos continúan dependiendo mayoritariamente de hidrocarburos.

El estudio —liderado por el exministro de Energía Claudio Huepe y la economista Mónica Ruiz— subraya que la transición energética es un proceso mucho más amplio que la mera incorporación de energías renovables en el sistema eléctrico. Este proceso involucra no solo cambios tecnológicos, sino también dimensiones clave del desarrollo del país, como el empleo, el acceso equitativo a la energía, la seguridad del suministro, la calidad del servicio y los costos para los hogares.

La coautora del estudio, Mónica Ruiz, señaló que para alcanzar la carbono neutralidad “necesitamos acelerar la electrificación, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un uso más limpio de la energía en los hogares, transporte y en la industria”. Por su parte, Claudio Huepe añadió que “Chile ha avanzado con rapidez en la introducción de renovables en su sistema eléctrico, pero la transición energética, incluso sólo mirando el sistema eléctrico, es mucho más amplia que la generación de electricidad con fuentes renovables”.

Para el director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la PUCV, José Luis Valin, para avanzar en esta transición es fundamental que exista una coordinación entre la academia, el sector público, el privado y la sociedad civil. “Para la Escuela de Ingeniería Mecánica PUCV, participar en esta instancia representa una valiosa oportunidad para fortalecer la vinculación con los distintos actores de la región y contribuir, desde la academia, al análisis de los desafíos que plantea la transición energética. Este proceso requiere una articulación efectiva entre universidades, sector público, empresas y sociedad civil, donde la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la innovación tecnológica desempeñan un rol fundamental para avanzar hacia un desarrollo más sostenible para la región y el país”, señaló.

El informe subraya que Chile avanza hoy en una transición energética aún desigual y fragmentada. Los mayores rezagos en el cambio a fuentes renovables se concentran en el transporte, la industria y las edificaciones. En transporte, pese al crecimiento sostenido de la electromovilidad, los vehículos eléctricos representan apenas el 0,5% del parque vehicular nacional. En el ámbito residencial, persiste el uso de leña como una de las principales fuentes de calefacción, especialmente en el centro y sur del país, donde alrededor de un 30% de los hogares utiliza esta fuente energética y cerca de un 25% de las familias declara pasar frío durante el invierno, reflejando la persistencia de la pobreza energética.

A este escenario se suman factores que inciden directamente en la viabilidad social de la transición. En los últimos dos años, las tarifas eléctricas para clientes regulados han registrado alzas superiores al 60% a nivel nacional, mientras la calidad del suministro sigue mostrando debilidades, con niveles de interrupciones que superan los estándares de países desarrollados.

No obstante, el estudio destaca que la transición energética representa una oportunidad estratégica para el desarrollo del país. Solo en 2023, la inversión en el sector de la energía superó los US$17 mil millones, impulsada por proyectos de energías renovables, sistemas de almacenamiento y desarrollo de hidrógeno verde. A ello se suma el rol emergente de la minería de minerales críticos, como el cobre y el litio, que se posicionan como ejes centrales de la economía de la transición energética.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.