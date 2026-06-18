Estudio revela que 6 de cada 10 padres que quiebran en Chile tienen entre 30 y 44 años

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Un análisis de Unholster y DefensaDeudores.cl perfiló a los progenitores en insolvencia: pertenecen mayoritariamente a la clase media, no poseen vivienda propia y llegan a la liquidación con escaso patrimonio.

La quiebra de padres en Chile tiene un perfil cada vez más definido: hombres en plena etapa laboral, con responsabilidades familiares, pertenecientes mayoritariamente a sectores medios y con escaso patrimonio para enfrentar una crisis financiera. Se trata de un estudio desarrollado por la consultora especializada en inteligencia artificial y análisis de datos, Unholster, que, junto a DefensaDeudores.cl, examinó el perfil de 280 padres que iniciaron procedimientos de liquidación voluntaria y simplificada entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, dentro de un universo de 416 hombres estudiados.

Uno de los principales hallazgos es que la insolvencia se concentra en edades de alta actividad económica. El tramo de 30 a 44 años reúne por sí solo el 63% del total, es decir, seis de cada diez. Le siguen el grupo de 45 a 59 años (19,8%) y el de 25 a 29 años (11,4%); en conjunto, estos tres tramos concentran el 94,2% de los casos con información de edad. Los extremos son marginales: el tramo de 18 a 24 años representa apenas un 1,1% y los mayores de 60 años, un 4,8%.

“En otras palabras, seis de cada diez padres que quiebran en Chile se encuentran en la etapa de mayor desarrollo laboral y de mayores obligaciones familiares. Esto refuerza la idea de que la quiebra de padres es esencialmente un fenómeno de hombres en edad productiva y no de adultos mayores”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

Desde Unholster, Cristóbal Huneeus se refiere a la importancia de analizar el fenómeno. “Medir es el primer paso para entender el problema. Caracterizar quién enfrenta la quiebra, con qué edad, qué patrimonio y qué carga familiar, transforma un problema difuso en uno que se puede dimensionar y abordar, tanto para las políticas públicas como para quienes estudian el fenómeno del sobreendeudamiento”, señala el socio y director de Data Science de la consultora tecnológica.

El estudio revela una fuerte presencia de endeudamiento en grupos medios. Entre los casos con información socioeconómica disponible, el segmento C3 lidera con un 27,6%, seguido por los segmentos D (25,2%) y C2 (23,6%). En conjunto, estos tres grupos representan el 76,4%, mientras que el segmento C1 alcanza un 14,2%. “Contrario a la percepción de que la insolvencia afecta principalmente a los segmentos de menores ingresos, el estudio demuestra que la quiebra también impacta a hogares con mayores niveles de ingreso y acceso al crédito”, agrega Ibáñez.

Otro rasgo distintivo es la fragilidad patrimonial de quienes llegan a la liquidación. El 95,7% de los padres analizados son arrendatarios o allegados, mientras que menos del 5% registra algún tipo de propiedad sobre la vivienda que habita. Solo un 1,4% aparece como propietario exclusivo.

La situación es similar respecto de los vehículos. Más de la mitad (53,9%) no registra automóviles a su nombre, un 34,3% posee un vehículo y apenas un 11,8% cuenta con dos o más. La vulnerabilidad también se refleja en la composición familiar. El 60,7% de los padres en quiebra son solteros y el 39,3% casados.

“En términos prácticos, los datos muestran que la mayoría llegó a la quiebra sin activos liquidables relevantes que permitieran responder a sus obligaciones financieras. Además, la ausencia de una pareja formal puede traducirse en una menor capacidad para enfrentar contingencias económicas, al no contar con un codeudor o una red financiera compartida”, complementa el fundador de DefensaDeudores.cl.

La distribución geográfica muestra una fuerte concentración en los principales polos urbanos del país. Casi uno de cada dos padres en quiebra reside en la Región Metropolitana, mientras que las regiones de Valparaíso y Biobío completan el grupo de mayor incidencia. En conjunto, estas tres regiones concentran el 65,4% de los casos analizados.

Respecto de la composición familiar, la mayoría tiene uno o dos hijos. El 43,2% registra un hijo y el 34,3% tiene dos. A medida que aumenta el número de hijos, disminuye la frecuencia de casos, lo que sugiere que la insolvencia de los padres no está necesariamente asociada a familias numerosas.

El alcance del fenómeno, sin embargo, va más allá de los propios deudores. “Lo más revelador del análisis de estos casos es que la quiebra deja de ser un dato individual y pasa a ser un fenómeno con alcance familiar. Detrás de los 280 padres analizados hay 522 hijos e hijas, una cifra que casi duplica el universo de deudores y que rara vez aparece en las estadísticas de insolvencia”, concluye Huneeus.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.