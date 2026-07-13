13/07/2026
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Esval activa alerta preventiva ante el primer sistema frontal del invierno en la región

Marcelo Andrade Saez

La sanitaria ha reforzado sus equipos y protocolos de contingencia ante el pronóstico de precipitaciones intensas y fuertes vientos para los próximos días.

Camión de Esval realizando labores preventivas en terreno ante sistema frontal.

Ante la llegada del primer sistema frontal potencialmente intenso a partir de este miércoles en la Región de Valparaíso, Esval ha activado su alerta preventiva, manteniendo un estrecho monitoreo de las condiciones de las fuentes de producción y reforzando sus equipos para responder ante eventuales emergencias.

Personal técnico de Esval trabajando en la mantención de colectores.

“Según el pronóstico, tendremos precipitaciones intensas y fuertes vientos que se extenderán por varios días. Por ello, junto con mantenernos en alerta, seguimos reforzando nuestros sistemas, con el monitoreo constante de las plantas de producción y tratamiento, fuentes superficiales y colectores de aguas servidas”, explicó el gerente regional (s) de Esval, Alejandro Salas.

Operario de Esval inspeccionando el interior de una cámara de alcantarillado.

El ejecutivo destacó que la empresa se mantiene en coordinación permanente con las autoridades y participando activamente en los comités de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid). Asimismo, recordó la importancia de realizar un buen uso del alcantarillado, evitando abrir tapas de cámaras o conectar ductos de aguas lluvias a la red, acciones que pueden generar colapsos y afectar a las familias. Para reportar emergencias, la sanitaria mantiene disponibles sus canales de atención 24/7, a través de la línea 600 600 60 60 o el WhatsApp +569 99000336.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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