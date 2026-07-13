Esval activa alerta preventiva ante el primer sistema frontal del invierno en la región

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La sanitaria ha reforzado sus equipos y protocolos de contingencia ante el pronóstico de precipitaciones intensas y fuertes vientos para los próximos días.

Ante la llegada del primer sistema frontal potencialmente intenso a partir de este miércoles en la Región de Valparaíso, Esval ha activado su alerta preventiva, manteniendo un estrecho monitoreo de las condiciones de las fuentes de producción y reforzando sus equipos para responder ante eventuales emergencias.

“Según el pronóstico, tendremos precipitaciones intensas y fuertes vientos que se extenderán por varios días. Por ello, junto con mantenernos en alerta, seguimos reforzando nuestros sistemas, con el monitoreo constante de las plantas de producción y tratamiento, fuentes superficiales y colectores de aguas servidas”, explicó el gerente regional (s) de Esval, Alejandro Salas.

El ejecutivo destacó que la empresa se mantiene en coordinación permanente con las autoridades y participando activamente en los comités de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid). Asimismo, recordó la importancia de realizar un buen uso del alcantarillado, evitando abrir tapas de cámaras o conectar ductos de aguas lluvias a la red, acciones que pueden generar colapsos y afectar a las familias. Para reportar emergencias, la sanitaria mantiene disponibles sus canales de atención 24/7, a través de la línea 600 600 60 60 o el WhatsApp +569 99000336.

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