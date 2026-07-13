Esval activa alerta preventiva ante el primer sistema frontal del invierno en la región
La sanitaria ha reforzado sus equipos y protocolos de contingencia ante el pronóstico de precipitaciones intensas y fuertes vientos para los próximos días.
Ante la llegada del primer sistema frontal potencialmente intenso a partir de este miércoles en la Región de Valparaíso, Esval ha activado su alerta preventiva, manteniendo un estrecho monitoreo de las condiciones de las fuentes de producción y reforzando sus equipos para responder ante eventuales emergencias.
“Según el pronóstico, tendremos precipitaciones intensas y fuertes vientos que se extenderán por varios días. Por ello, junto con mantenernos en alerta, seguimos reforzando nuestros sistemas, con el monitoreo constante de las plantas de producción y tratamiento, fuentes superficiales y colectores de aguas servidas”, explicó el gerente regional (s) de Esval, Alejandro Salas.
El ejecutivo destacó que la empresa se mantiene en coordinación permanente con las autoridades y participando activamente en los comités de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid). Asimismo, recordó la importancia de realizar un buen uso del alcantarillado, evitando abrir tapas de cámaras o conectar ductos de aguas lluvias a la red, acciones que pueden generar colapsos y afectar a las familias. Para reportar emergencias, la sanitaria mantiene disponibles sus canales de atención 24/7, a través de la línea 600 600 60 60 o el WhatsApp +569 99000336.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.