Esval activa Plan Invierno 2026 con limpieza de 170 kilómetros de redes en la región

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El plan contempla una inversión superior a los $1.300 millones y busca reforzar el funcionamiento del sistema de recolección de aguas servidas ante la temporada de lluvias, con especial foco en Quillota y Marga Marga.

Esval ha puesto en marcha su Plan Invierno 2026, una iniciativa que se extenderá entre abril y septiembre con el objetivo de limpiar 170 kilómetros de redes de aguas servidas a nivel regional. Este esfuerzo forma parte del Programa de Mantenimiento Preventivo de la sanitaria, que durante todo el año abarcará más de 400 kilómetros de colectores y contempla una inversión superior a los $1.300 millones.

La presentación del plan se inició en la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, donde se detallaron las acciones destinadas a fortalecer el sistema de recolección de aguas servidas durante el invierno. Entre las medidas clave se incluyen el monitoreo de cuencas, video inspecciones preventivas y la limpieza de redes mediante camiones combinados de última tecnología que inyectan agua a presión y extraen residuos de las tuberías.

Rodrigo Lastra, subgerente zonal Aconcagua de Esval, afirmó: “en la provincia de Quillota, se considera la limpieza de más de 29 kilómetros, de un total de 55 kilómetros de mantenimiento preventivo que ejecutaremos en todo el año”. Por su parte, Pilar Cuevas, delegada provincial de Quillota, resaltó la importancia de la colaboración público-privada: “Es muy importante trabajar de manera coordinada con el sector privado, porque son aliados fundamentales frente a distintas situaciones que se presentan en la provincia, especialmente en materia preventiva ante un invierno que se proyecta lluvioso. Esval cumple un rol clave para contribuir a que nuestras ciudades estén preparadas y evitar inundaciones”.

De forma simultánea, Esval también presentó sus medidas preventivas en la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, cubriendo las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Limache. Para esta provincia, el programa anual de mantenimiento considera 49 kilómetros de limpieza y monitoreo de redes de aguas servidas durante 2026, de los cuales 22 kilómetros corresponden al refuerzo preventivo del Plan Invierno.

La sanitaria adelantó que en las próximas semanas continuará con las presentaciones en otras provincias y realizará operativos en terreno en conjunto con autoridades y la comunidad.

Esval también entregó recomendaciones fundamentales para el correcto uso del alcantarillado, dado que 9 de cada 10 obstrucciones o afloramientos en la red de aguas servidas se deben al mal uso del sistema. Para evitar inconvenientes, se aconseja no conectar ductos de aguas lluvias al alcantarillado, juntar hojas y basura en lugares indicados, no abrir tapas de cámaras para evacuar aguas lluvias, evitar arrojar toallas húmedas, mascarillas, pañales u otros residuos por el WC, y no descargar aceites o grasas por el lavaplatos, ya que pueden solidificarse y obstruir las cañerías.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.