Esval ampliará redes de agua potable y beneficiará a más de 550 hogares de Valparaíso

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La iniciativa considera una inversión de más de $212 millones y permitirá modernizar la infraestructura sanitaria en distintos sectores de la comuna, mejorando la calidad y continuidad del servicio.

Esval presentó a vecinos y representantes de la comunidad el proyecto de ampliación de redes de agua potable que ejecutará en diversos sectores de Valparaíso. La iniciativa busca fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la distribución del recurso para más de 550 hogares de la comuna.

La obra contempla una inversión superior a los $212 millones e incluye la renovación de 522 metros de redes de agua potable, además de la instalación de seis válvulas de acuartelamiento, dos grifos de incendio y la reconexión de los arranques domiciliarios. También se desarrollarán las obras civiles asociadas, como rotura y reposición de pavimentos.

Los trabajos ya se iniciaron en calle Navío San Martín. Durante la segunda semana de agosto avanzarán por calle Río Bueno, y seguirán en octubre en Avenida Rodelillo. El subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, destacó que “este proyecto forma parte de nuestro plan permanente de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y nos permitirá seguir mejorando la calidad y continuidad del servicio que entregamos a nuestros clientes. Con esta inversión, avanzamos en redes más modernas, resilientes y preparadas para responder a las necesidades actuales y futuras de los vecinos de Valparaíso”.

Durante la jornada de socialización, equipos de Esval dieron a conocer los detalles del proyecto, resolvieron consultas de los asistentes y explicaron las medidas contempladas para el desarrollo seguro de las faenas y la adecuada coordinación con la comunidad. “Valoramos que Esval haya realizado esta reunión para informarnos oportunamente sobre el proyecto. Es muy importante conocer el alcance de las obras, sus etapas y las medidas de mitigación, ya que así podemos mantener informados a nuestros vecinos. Esta iniciativa es muy positiva, porque permitirá mejorar la continuidad y calidad del servicio, beneficiando directamente a toda la comunidad. Además, agradecemos la disposición de la empresa para mantener una comunicación cercana y transparente durante el desarrollo del proyecto”, indicó Valezka Saa, presidenta de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral de San Roque, Valparaíso.

Las obras, cuyo cierre está programado para noviembre de este año, se desarrollarán mediante la metodología de zanja abierta y consideran diversas medidas de mitigación para reducir el impacto en la comunidad, incluyendo señalización de los sectores intervenidos, coordinación previa con vecinos en caso de afectación de accesos vehiculares e instalación de cierres perimetrales en las zonas de excavación.

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