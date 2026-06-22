Esval destaca sus avances en equidad de género durante encuentro regional de buenas prácticas

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La sanitaria dio a conocer parte del trabajo para impulsar el liderazgo y participación femenina, eliminación de la brecha salarial e iniciativas de conciliación, desarrollo y promoción.

Una completa presentación de su estrategia para promover la igualdad de oportunidades, realizó Esval en el encuentro regional “Equidad que impulsa: buenas prácticas, talento y sostenibilidad organizacional”, organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En la instancia, que convocó a representantes de empresas, gremios y servicios públicos, la sanitaria expuso las principales acciones e indicadores implementados para reducir sesgos, potenciar el desarrollo del talento y fortalecer el clima laboral con una perspectiva de género.

Al respecto, el gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez, destacó el impacto de este trabajo continuo. “Primero, detectamos las barreras estructurales y brechas que debíamos superar para redefinir el rol de las personas en nuestra compañía y generar esta transformación cultural. Hemos desarrollado desde hace más de una década un trabajo consistente para promover las mejores prácticas, abrir oportunidades y convertirnos en un referente en materia de equidad de género, donde las mujeres tienen la posibilidad de desarrollarse, ocupar posiciones de liderazgo, ser protagonistas del cambio cultural que impulsamos y construir entre todos una sociedad más justa, respetuosa y equitativa”, afirmó.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, relevó el impacto positivo que tiene la reducción de estas brechas en los entornos laborales. “En este seminario lo que hemos visto son experiencias, hemos visto casos de empresas que exitosamente han trabajado las brechas en materia de género como una oportunidad para crecer y mejorar e ir incorporando a la mujer al mundo del trabajo”.

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región, Pamela Reyes, concluyó que “avanzar hacia una mayor participación y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo requiere del compromiso del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. Este encuentro buscó fortalecer ese compromiso, promoviendo medidas concretas que contribuyan a reducir brechas, ampliar oportunidades y construir entornos laborales que reconozcan y potencien el talento de las mujeres”.

La estrategia aplicada por Esval consiste en una intervención en todo el ciclo de gestión de personas. Esto incluye el proceso de atracción (reclutamiento sin sesgos); el desarrollo de programas de liderazgo para mujeres; la promoción y movilidad interna basada estrictamente en el mérito y la transparencia; e iniciativas de conciliación.

También considera el sistema de trabajo híbrido, el postnatal progresivo, aporte de sala cuna hasta los 4 años y el apoyo a la corresponsabilidad parental, entre otras acciones.

Entre los datos más relevantes presentados por la sanitaria destacan un 0% de brecha salarial de género (mantenida consistentemente desde 2018), un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo (frente al 14% de hace una década), un 28% de dotación femenina total, un 47% de movilidad interna correspondiente a la promoción de trabajadoras, y un 90% de favorabilidad del clima organizacional en cuanto a percepción de trato justo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.