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La iniciativa contempla una inversión superior a los $570 millones para modernizar la infraestructura sanitaria y robustecer el sistema de distribución en la comuna.

Esval inició un proyecto de mejoramiento de redes de agua potable en diversos puntos de La Ligua, que beneficiará a más de 1.200 hogares de la comuna y contempla una inversión que supera los $570 millones. Las obras consideran la instalación de 1.313 metros de nuevas tuberías, la construcción de una estación reguladora de presión, 21 válvulas de corte, siete grifos y la renovación y reconexión de arranques domiciliarios, permitiendo modernizar la infraestructura sanitaria y robustecer el sistema de distribución de agua potable.

“Este proyecto nos permitirá fortalecer la red de distribución y optimizar su operación, entregando una mejor respuesta a las necesidades actuales y futuras de los vecinos de La Ligua. Se trata de una inversión relevante que aportará mayor eficiencia y confiabilidad al sistema”, señaló Rodrigo Lastra, subgerente zonal de Esval.

Por su parte, Paula Aravena, vecina del sector, valoró el acompañamiento realizado por la sanitaria a la comunidad: “Estamos muy agradecidos por la información que nos han entregado sobre esta obra. Nos han explicado los trabajos y mantenido informados de manera permanente, lo que nos permite conocer sus alcances y desarrollo”, comentó.

Los trabajos comenzaron en septiembre con intervenciones en calle Algarrobo, en el sector de Pullally (Papudo) y continuaron durante octubre con el recambio de redes en calle Cinco Oriente. Durante noviembre las faenas avanzarán en calle Diego Portales, en el centro de la comuna, para posteriormente continuar en calle Uribe y la ruta E-39. La iniciativa forma parte del plan de renovación de infraestructura que desarrolla la sanitaria en la provincia de Petorca y se estima que estará finalizada a fines de febrero de 2027.

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