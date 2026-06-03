Esval impulsa innovador laboratorio hídrico en Liceo Rinconada de Silva de Putaendo

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Esval, a través de su Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”, financió la implementación de un laboratorio que busca promover la educación ambiental y el uso eficiente del agua en la comunidad escolar de Putaendo.

Esval apoyó la implementación del proyecto “Laboratorio Escolar de Innovación en Gestión Hídrica” en el Liceo Rinconada de Silva, en la comuna de Putaendo, iniciativa adjudicada a través de su Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”.

El proyecto contempló la creación de un laboratorio escolar que permitirá analizar la calidad del agua destinada a consumo y riego mediante equipos de medición digital y microscopía. Asimismo, consideró la instalación de un sistema de riego por goteo programable para el invernadero y áreas verdes del establecimiento, contribuyendo a un uso más eficiente del recurso.

Una de las principales innovaciones de esta iniciativa es la incorporación de herramientas tecnológicas, como una impresora 3D, que permitirá a los estudiantes diseñar y fabricar componentes educativos, complementando el aprendizaje práctico sobre gestión hídrica. Además, el uso de datos meteorológicos facilitará el desarrollo de soluciones sostenibles frente a la escasez de agua.

Myriam Molina, presidenta del Centro General de Padres del establecimiento, destacó que “para nosotros es una gran ayuda para tratar de darle mejores cosas a los estudiantes, para que ellos también puedan cuidar el medio ambiente y aprender a reutilizar el agua”.

En la misma línea, Ángela Vallejos, secretaria del Centro de Padres, señaló que “era necesario implementar tecnología para que los estudiantes tengan acceso a más herramientas e información. Estamos muy felices con los resultados y esperamos seguir postulando”.

Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Rodrigo Lastra, valoró el proyecto y los resultados del fondo: “Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que logra nuestro Fondo Concursable. Este es uno de los 43 proyectos adjudicados este año, y estamos muy contentos de ver cómo la comunidad educativa puede desarrollar e implementar estas ideas innovadoras”.

El Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” forma parte del compromiso de Esval con el desarrollo sostenible de las comunidades donde está presente, apoyando proyectos que promueven el cuidado del agua y la educación ambiental.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.