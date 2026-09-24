Esval invertirá más de $1.700 millones en reforzar la infraestructura sanitaria en Villa Alemana
La renovación en las redes de agua potable y alcantarillado beneficiará a 6 mil hogares de la comuna, con trabajos que se extenderán hasta finales de 2027.
En las próximas semanas, Esval iniciará un proyecto de modernización de su infraestructura en diversos sectores de Villa Alemana. La iniciativa cuenta con una inversión que supera los $1.700 millones y beneficiará a más de 6.000 hogares de la comuna. La sanitaria presentó el detalle de las obras al alcalde Nelson Estay y su equipo municipal, instancia donde se acordó una planificación conjunta para coordinar las faenas y reducir eventuales impactos en la comunidad.
“Son tres proyectos de gran envergadura que se van a ejecutar en Villa Alemana, para reposición de redes de agua potable y alcantarillado en algunos sectores, con el fin de dar soporte al aumento de población que ha tenido nuestra ciudad. Tuvimos una reunión de coordinación con el fin de que las unidades tanto de tránsito, obras y también la comuna, estén informadas de los movimientos que van a pasar en esta intervención”, señaló el alcalde Nelson Estay.
Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, explicó que los trabajos permitirán reforzar la distribución de agua potable y optimizar el sistema de recolección de aguas servidas. “Es una inversión importante que beneficiará a miles de hogares de Villa Alemana y acogemos la solicitud del alcalde respecto de planificar y mitigar los impactos asociados, ya que es muy importante trabajar mancomunadamente”, indicó el ejecutivo.
El proyecto considera la renovación de más de 1,3 kilómetros de tuberías en puntos estratégicos como La Paz, Colón, 18 de Septiembre y el sector de Los Aromos. Debido a que parte de las excavaciones se realizarán en calzadas, se implementarán cortes y desvíos de tránsito coordinados con la Municipalidad, Carabineros y la Seremi de Transportes. La intervención en Los Aromos tendrá una duración de 365 días, proyectando concluir la totalidad de las obras durante el último trimestre de 2027.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.