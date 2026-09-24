24/09/2026
Lo último:
San Antonio

Esval invita a organizaciones de la provincia de San Antonio a postular a su Fondo Concursable

Marcelo Andrade Saez

Las agrupaciones sin fines de lucro pueden presentar sus proyectos hasta el 4 de octubre y acceder a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.

Esval y la Delegación Presidencial Provincial hicieron un llamado a las organizaciones sociales de la provincia de San Antonio a presentar sus proyectos al Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”. La convocatoria, que estará abierta hasta el domingo 4 de octubre, busca apoyar iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades.

En su décima versión, el programa de la sanitaria dispone de $100 millones para financiar proyectos de organizaciones sin fines de lucro en áreas como desarrollo sostenible, infraestructura comunitaria, continuidad de iniciativas e innovación en gestión hídrica. Las agrupaciones con personalidad jurídica vigente pueden acceder a un financiamiento de hasta $2,5 millones por proyecto.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, hizo un llamado a participar: “Queremos invitar a las organizaciones de nuestra provincia a postular al Fondo Concursable de Esval. Pueden participar agrupaciones sin fines de lucro y el plazo se extiende hasta el 4 de octubre, por lo que los invitamos a informarse y presentar sus iniciativas. Esperamos que muchas organizaciones de la provincia aprovechen esta oportunidad y puedan concretar proyectos que vayan en beneficio de sus comunidades”.

Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, destacó la oportunidad que representa esta convocatoria: “Sabemos que en San Antonio existen muchas organizaciones que tienen buenas ideas y proyectos que pueden generar un aporte concreto a sus comunidades. Queremos invitarlas a aprovechar esta convocatoria y postular al fondo. Aún están a tiempo de presentar sus iniciativas y acceder a recursos que les permitan hacerlas realidad”.

Desde su creación en 2014, el Fondo Concursable de Esval ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus iniciativas, con más de $700 millones entregados a lo largo de su historia para contribuir al desarrollo de las comunidades de la Región de Valparaíso. Las organizaciones interesadas pueden conocer las bases y realizar su postulación en fondosconcursables.esval.cl.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Participantes del encuentro Tejiendo Redes de Cuidado y Empleo en San Antonio durante una mesa de trabajo.

Encuentro “Tejiendo Redes de Cuidado y Empleo” fortaleció la articulación en San Antonio

Marcelo Andrade Saez
Director Regional de Gendarmería Coronel Pablo Torres Herrera supervisando la seguridad perimetral nocturna en recinto penal.

Director de Gendarmería fortalece rondas inspectivas en cárceles de la Región de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez
Lanzamiento oficial de las actividades del Día del Patrimonio y Sellos Gastronómicos en Valparaíso.

Día del Patrimonio se celebrará por primera vez en todas las comunas del país con más de 500 actividades en la Región de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon