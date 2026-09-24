Esval invita a organizaciones de la provincia de San Antonio a postular a su Fondo Concursable
Las agrupaciones sin fines de lucro pueden presentar sus proyectos hasta el 4 de octubre y acceder a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.
Esval y la Delegación Presidencial Provincial hicieron un llamado a las organizaciones sociales de la provincia de San Antonio a presentar sus proyectos al Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”. La convocatoria, que estará abierta hasta el domingo 4 de octubre, busca apoyar iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades.
En su décima versión, el programa de la sanitaria dispone de $100 millones para financiar proyectos de organizaciones sin fines de lucro en áreas como desarrollo sostenible, infraestructura comunitaria, continuidad de iniciativas e innovación en gestión hídrica. Las agrupaciones con personalidad jurídica vigente pueden acceder a un financiamiento de hasta $2,5 millones por proyecto.
La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, hizo un llamado a participar: “Queremos invitar a las organizaciones de nuestra provincia a postular al Fondo Concursable de Esval. Pueden participar agrupaciones sin fines de lucro y el plazo se extiende hasta el 4 de octubre, por lo que los invitamos a informarse y presentar sus iniciativas. Esperamos que muchas organizaciones de la provincia aprovechen esta oportunidad y puedan concretar proyectos que vayan en beneficio de sus comunidades”.
Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, destacó la oportunidad que representa esta convocatoria: “Sabemos que en San Antonio existen muchas organizaciones que tienen buenas ideas y proyectos que pueden generar un aporte concreto a sus comunidades. Queremos invitarlas a aprovechar esta convocatoria y postular al fondo. Aún están a tiempo de presentar sus iniciativas y acceder a recursos que les permitan hacerlas realidad”.
Desde su creación en 2014, el Fondo Concursable de Esval ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus iniciativas, con más de $700 millones entregados a lo largo de su historia para contribuir al desarrollo de las comunidades de la Región de Valparaíso. Las organizaciones interesadas pueden conocer las bases y realizar su postulación en fondosconcursables.esval.cl.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.