Esval invita a organizaciones de la provincia de San Antonio a postular a su Fondo Concursable

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Las agrupaciones sin fines de lucro pueden presentar sus proyectos hasta el 4 de octubre y acceder a financiamiento de hasta $2,5 millones por iniciativa.

Esval y la Delegación Presidencial Provincial hicieron un llamado a las organizaciones sociales de la provincia de San Antonio a presentar sus proyectos al Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota”. La convocatoria, que estará abierta hasta el domingo 4 de octubre, busca apoyar iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades.

En su décima versión, el programa de la sanitaria dispone de $100 millones para financiar proyectos de organizaciones sin fines de lucro en áreas como desarrollo sostenible, infraestructura comunitaria, continuidad de iniciativas e innovación en gestión hídrica. Las agrupaciones con personalidad jurídica vigente pueden acceder a un financiamiento de hasta $2,5 millones por proyecto.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, hizo un llamado a participar: “Queremos invitar a las organizaciones de nuestra provincia a postular al Fondo Concursable de Esval. Pueden participar agrupaciones sin fines de lucro y el plazo se extiende hasta el 4 de octubre, por lo que los invitamos a informarse y presentar sus iniciativas. Esperamos que muchas organizaciones de la provincia aprovechen esta oportunidad y puedan concretar proyectos que vayan en beneficio de sus comunidades”.

Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, destacó la oportunidad que representa esta convocatoria: “Sabemos que en San Antonio existen muchas organizaciones que tienen buenas ideas y proyectos que pueden generar un aporte concreto a sus comunidades. Queremos invitarlas a aprovechar esta convocatoria y postular al fondo. Aún están a tiempo de presentar sus iniciativas y acceder a recursos que les permitan hacerlas realidad”.

Desde su creación en 2014, el Fondo Concursable de Esval ha permitido que cerca de 400 agrupaciones concreten sus iniciativas, con más de $700 millones entregados a lo largo de su historia para contribuir al desarrollo de las comunidades de la Región de Valparaíso. Las organizaciones interesadas pueden conocer las bases y realizar su postulación en fondosconcursables.esval.cl.

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